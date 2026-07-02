Nuevas Generaciones del PP de Tenerife alza la voz contra el sanchismo con un frente juvenil sin filtros

El panorama político juvenil en Canarias se prepara para un importante movimiento de estrategia y confrontación ideológica. Nuevas Generaciones del PP de Tenerife ha diseñado un despliegue de gran envergadura para el próximo 4 de julio a las 10:00 horas, bajo la marca Sin Filtros. El escenario elegido, la terraza del Hotel AC en los altos de Santa Cruz de Tenerife, acogerá un encuentro en formato de podcast en vivo ante un aforo selecto de jóvenes inconformistas.

La justificación interna del proyecto es nítida en sus objetivos: articular una respuesta firme frente a un Gobierno socialista centrado en discursos ideológicos que actúan como una cortina de humo para tapar los casos de corrupción que cercan a las siglas de la izquierda nacional. Desde la organización juvenil de la cantera popular se defiende que la verdadera rebeldía en este momento pasa por desmarcarse de las consignas oficiales y levantar la bandera de la libertad, el trabajo y la cultura del esfuerzo.

Vivienda y autónomos: soluciones técnicas contra la asfixia del sector público

El corazón de la cita no se limitará a la dialéctica partidista, sino que se estructurará como un laboratorio de soluciones técnicas a los dos grandes problemas que bloquean la emancipación en el archipiélago: el acceso al hogar y el mercado laboral. Por un lado, se abordará el fracaso de las leyes estatales a través de la mesa sectorial de vivienda comandada por Sonia Hernández, consejera de Vivienda del Cabildo Insular. Su intervención se centrará en desarmar lo que califican como el fracaso rotundo de las normativas de alquiler impulsadas por la izquierda. Para ello, contrapondrá medidas de gestión ejecutiva como la agilidad en la liberación de suelo y planes de ayuda directa.

Por otro lado, se declarará la guerra a la burocracia de la mano de la portavoz de Autónomos en el Parlamento de Canarias, Rebeca Paniagua, quien detallará la hoja de ruta destinada a blindar el tejido emprendedor mediante propuestas para reducir trabas administrativas y frenar la escalada en las cuotas impositivas.

Toda la cúpula de los populares arropa el proyecto en la capital

El alcance del foro Sin Filtros se mide también por el peso de las figuras políticas encargadas de respaldar a las bases de la organización. El encargado de abrir el acto y fijar el impulso de las propuestas de gobierno será el propio presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez. La gestión a pie de calle estará defendida por el portavoz en el Ayuntamiento capitalino, Carlos Tarife, quien reivindicará el municipalismo como la primera línea de contención frente a las políticas de la izquierda, acompañado por el presidente insular, Lope Afonso, clave para desgranar cómo la gestión útil evita la parálisis de los proyectos insulares.

A este marco se sumará la diputada autonómica María Saavedra, quien liderará el bloque centrado en la fiscalización regional, mientras que la diputada en el Congreso, Laura Lima, trasladará las demandas a las Cortes Generales. El cierre del foro contará con las intervenciones del creador de contenido Javi Domínguez, la presidenta regional de la formación juvenil, Miriam Vega, y el vicesecretario de Organización del PP regional, Jacob Qadri.