Psiquiatras y cardiólogos avalan las alternativas al tabaco para reducir daños en el fumador

Psicólogos, psiquiatras y cardiólogos han alcanzado un consenso sobre la utilidad de las alternativas electrónicas al cigarrillo convencional. El objetivo principal es reducir los daños en aquellos fumadores que no pueden o no desean abandonar definitivamente este hábito. Durante una reciente jornada organizada por el Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas, los especialistas hicieron hincapié en que en ningún caso son productos inocuos, alertando además sobre la preocupante falta de información rigurosa que llega a la sociedad.

La psicóloga experta en adicciones Carolina Izquier Hernández detalló los motivos por los que el tabaquismo supone un reto clínico de primera magnitud. No se trata simplemente de una costumbre nociva, sino de un comportamiento fuertemente arraigado y vinculado al malestar psicológico. La nicotina actúa como una conducta adictiva compleja mediante la liberación de dopamina, lo que proporciona una falsa sensación de bienestar. "En las personas ansiosas, dicho enchufe de dopamina les hace dejar de sentir ese malestar del que tanto quieren escapar", explicó la especialista.

En este sentido, el deseo irrefrenable o craving funciona como una ola que alcanza un pico y luego desciende, siempre condicionado a un contexto específico. Para combatir el síndrome de abstinencia, que se asocia a falsas creencias sobre la concentración y el control emocional, Izquier defendió el papel de productos como el vaper. Esta herramienta mantiene el gesto habitual pero ayuda a minimizar el impacto físico cuando otros métodos médicos fracasan. Además, recordó que las recaídas forman parte del proceso y deben abordarse sin prejuicios.

Por su parte, el jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, José Luis Hernández Fleta, desmontó el mito de que fumar calma la ansiedad. En realidad, la aparente relajación solo se debe a la reposición de los niveles de nicotina que el propio cuerpo demanda. El psiquiatra advirtió de que el tabaquismo convencional se asocia sistemáticamente a una peor salud mental, con mayor riesgo de depresión e insomnio, aunque reconoció que las estrategias actuales de atención primaria resultan a menudo insuficientes.

Respecto a los cigarrillos electrónicos, cuya tendencia de uso es ascendente entre la población, Hernández Fleta destacó que la reducción de daños tiene sentido clínico si disminuye sustancialmente la exposición al humo de combustión. No obstante, advirtió de que esta estrategia pierde todo su valor terapéutico si el paciente mantiene un consumo dual de ambos productos.

Finalmente, el coordinador del Grupo de Trabajo de Integración de Cardiología y Atención Primaria de la Sociedad Española de Cardiología, Vivencio Barrios Alonso, fue tajante al calificar el tabaco como el enemigo número uno del corazón. La adicción es tan fuerte que el 55% de los pacientes que han sufrido un infarto sigue fumando a los seis meses. Ante el fracaso de las regulaciones restrictivas y los impuestos altos, el cardiólogo consideró que el cambio al dispositivo electrónico presenta beneficios indudables para estos enfermos crónicos, conformando un último vagón del tren para quienes no logran dejar la nicotina.