Rescatan en helicóptero a dos mujeres en apuros en una playa de Santiago del Teide

Los servicios de emergencia del archipiélago canario llevaron a cabo este miércoles una exitosa operación de salvamento para auxiliar a dos personas que se encontraban en serias dificultades en el mar. El suceso tuvo lugar en la zona de Los Gigantes, un conocido enclave costero situado en el municipio tinerfeño de Santiago del Teide. Según la información proporcionada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, la primera alerta telefónica comunicando el incidente se registró en la sala operativa alrededor de las 13:47 horas.

Tras tener conocimiento de la situación de riesgo, el organismo autonómico activó de inmediato los protocolos correspondientes y movilizó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona afectada. Ante la imposibilidad de realizar una extracción segura por medios terrestres o marítimos rápidos, se decidió enviar una dotación del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) perteneciente al Gobierno de Canarias, cuya pericia resultó fundamental para asegurar el éxito de la intervención.

Los rescatadores a bordo de la aeronave lograron alcanzar la posición donde se encontraban las víctimas y procedieron a izarlas con seguridad. Posteriormente, el helicóptero evacuó a ambas personas hasta la helisuperficie de Adeje, unas instalaciones preparadas para recibir este tipo de vuelos de emergencia y facilitar la rápida atención médica de los afectados. Esta clase de intervenciones aéreas son un procedimiento habitual y altamente coordinado en el archipiélago cuando la orografía o el estado del Atlántico complican el rescate.

Una vez en tierra firme, el equipo médico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se hizo cargo de la situación. El personal sanitario valoró y asistió a las dos afectadas, constatando que el incidente no había dejado secuelas graves. Ambas presentaron diversas contusiones de carácter leve derivadas de su lucha contra el oleaje, por lo que no precisaron traslado sanitario a un centro hospitalario y fueron dadas de alta en el mismo lugar de la asistencia.

El litoral de Los Gigantes, famoso por sus imponentes acantilados basálticos, es uno de los destinos más visitados de la isla de Tenerife. Aunque goza de una gran belleza natural, las aguas del océano Atlántico en esta vertiente pueden presentar corrientes traicioneras y cambios repentinos que comprometen la seguridad de los bañistas. Por ello, las autoridades locales y los servicios de Protección Civil insisten recurrentemente en la necesidad de extremar la precaución al adentrarse en el mar, especialmente en zonas que no cuentan con vigilancia permanente.

Asimismo, desde el Cecoes 1-1-2 se recuerda a la ciudadanía la importancia de respetar siempre la señalización de las playas y las indicaciones de los socorristas. Ante cualquier incidencia o al observar a un bañista con problemas para regresar a la orilla, la recomendación oficial es no poner en riesgo la propia vida y contactar inmediatamente con los servicios de emergencia, permitiendo así que los profesionales especializados asuman el control de la situación con los medios adecuados.