Sánchez se sigue olvidando de La Palma, recorte de más de 2 millones de euros

Desde que el foco mediático dejó de ser La Palma, Pedro Sánchez también se olvidó de las grandes promesas que hizo a los palmeros. El compromiso del Gobierno central con la reconstrucción y el futuro de la isla Bonita tras la devastación del volcán Tajogaite se queda, otra vez más, en promesas vacías, dejando a La Palma sola contra las cenizas. El Cabildo insular ha dado la voz de alarma: el Ejecutivo mantiene un "bloqueo deliberado" sobre la creación del Centro Nacional de Vulcanología (CNV), una infraestructura llamada a ser un pilar para la diversificación económica del archipiélago.

En lugar de facilitar la recuperación, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha optado por enredar administrativamente el proyecto. El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, ha denunciado este jueves los constantes incumplimientos estatales que impiden la firma del convenio definitivo. Cada nuevo borrador que aterriza en las islas incluye exigencias inéditas, giros de guion que hacen que se tengan que reestructurar los acuerdos previos técnicos y retrasan unas obras urgentes para una isla que necesita certezas para no estancarse.

El control absoluto desde los despachos

Pero la estrategia estatal no es solo una cuestión de desidia temporal, sino un intento de centralización competencial. El Estado pretende vaciar de contenido al centro canario para garantizarse el control de la actividad vulcanológica desde la península.

El objetivo del Ministerio pasa por reducir este proyecto, concebido originalmente como una sede técnica de vanguardia compartida entre La Palma y Tenerife, a una mera sucursal académica. Las decisiones se dictarán desde los despachos de Madrid, mientras las islas, el único territorio que convive de forma real con el riesgo volcánico, se quedarán sin competencias en la gestión de futuras crisis. Es un desprecio evidente al talento local y a la capacidad científica del archipiélago.

Tijeretazo a la iniciativa y la inversión

A este secuestro institucional se suma el habitual castigo financiero. El proyecto ha recibido un severo hachazo económico del 42% por parte de la administración central. La partida presupuestaria prometida de cinco millones de euros pasa a quedar reducida a apenas 2,9 millones de euros.

Esto supone eliminar la instalación de equipamiento científico de primer nivel y cercenar las aspiraciones de un centro que nacía para ser referente mundial. Para La Palma, el CNV representaba mucho más que un escudo preventivo, era una oportunidad real para la diversificación económica y un imán para retener el talento investigador en una isla que pelea por no despoblarse después de la catástrofe de 2021.

El Gobierno de España vuelve a dar la espalda a las necesidades de la isla, priorizando el foco mediático frente a la prosperidad que el tejido productivo y social palmero necesita para volver a levantarse.