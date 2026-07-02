Tenerife pone en marcha un amplio operativo militar contra los incendios forestales

El Ejército de Tierra volverá a patrullar este verano los montes de Tenerife dentro de la Operación Prometeo 2026, un dispositivo de vigilancia que se pone en marcha por tercer año consecutivo gracias al convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Cabildo de Tenerife para reforzar la prevención de incendios forestales.

El operativo estará activo desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, coincidiendo con el periodo de mayor riesgo. Durante esos 92 días se desplegarán diez patrullas terrestres diarias, lo que supondrá un total de 920 servicios de vigilancia distribuidos por los entornos de los espacios naturales protegidos y otras zonas especialmente sensibles.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, Luis Villanueva Valls, presentaron este miércoles un dispositivo que busca reforzar la capacidad de detección temprana y actuar como elemento disuasorio frente a conductas negligentes que puedan provocar un incendio.

El despliegue militar se complementará con la Operación Centinela, centrada en la vigilancia de actividades de riesgo durante la campaña estival y coordinada con la Guardia Civil, el Cecopin y el resto de servicios de emergencias.

Durante la presentación, Villanueva Valls subrayó que la misión del Ejército no sustituye el trabajo de las brigadas forestales, sino que lo complementa con labores de presencia, vigilancia y apoyo. Además, recordó que las patrullas también han prestado asistencia en años anteriores a senderistas perdidos, accidentes de tráfico y otras incidencias detectadas durante sus recorridos.

Por su parte, Rosa Dávila destacó que el dispositivo se refuerza este año con nuevos medios tecnológicos, entre ellos drones y la posibilidad de incorporar helicópteros con capacidad de visión nocturna si las condiciones lo requieren. La presidenta insular aseguró que Tenerife llega a esta campaña "más preparada" para afrontar un verano que podría ser especialmente complicado debido a la abundancia de vegetación generada por las lluvias de los últimos meses.

El Cabildo no descarta prolongar la operación más allá del mes de septiembre si la evolución meteorológica mantiene un riesgo elevado de incendios forestales, una posibilidad que se valorará conjuntamente con el Ministerio de Defensa.

La Operación Prometeo nació tras los graves incendios registrados en la isla en los últimos años y se ha consolidado como una de las principales herramientas de vigilancia preventiva durante la campaña de alto riesgo, reforzando la presencia sobre el terreno para favorecer una respuesta rápida ante cualquier incidencia.