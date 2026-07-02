Torres confirma que el Estado retirará el Monumento a Franco en Tenerife si el Ayuntamiento no lo hace

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha advertido este jueves al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sobre la retirada del monumento a Francisco Franco, situado en la confluencia de las Ramblas y la avenida Anaga. Torres se ha mostrado convencido de que el consistorio procederá a su eliminación, especialmente tras su reciente inclusión en el catálogo de vestigios elaborado por el Ministerio de Memoria Democrática.

Durante un encuentro mantenido con diversos colectivos memorialistas en la Delegación del Gobierno, el expresidente autonómico ha lanzado un aviso claro a la corporación municipal. Ha recordado que, en el supuesto de que la administración local se niegue a acatar la orden y no desmantele la escultura, será la Administración General del Estado quien asuma directamente las tareas de retirada. Esta intervención estatal, según ha recalcado, no será gratuita para las arcas municipales, ya que conllevará un coste subsidiario que deberá ser abonado por el Ayuntamiento, tal y como establece la Ley de Memoria Democrática.

"Yo estoy convencido de que lo hará", ha afirmado el responsable de la cartera de Política Territorial en referencia a la actuación de la corporación chicharrera. Para respaldar su exigencia, ha esgrimido recientes dictámenes técnicos. Según ha detallado, existe una resolución de la ponencia técnica del pasado 28 de abril que concluye que el conjunto escultórico carece de los valores arquitectónicos y artísticos necesarios para ser declarado bien de interés cultural (BIC). Además, ha sumado a esto un pronunciamiento emitido en junio por la Comisión de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias, que determinó por mayoría de votos la ausencia de méritos para su protección patrimonial.

En este contexto, Ángel Víctor Torres ha presionado para que el desmontaje de la monumental obra, esculpida en su día por el reconocido artista Juan de Ávalos, se ejecute con la mayor celeridad posible. "¿Qué sentido tiene que se mantenga en la vía pública un monumento de exaltación del franquismo que no tiene valores artísticos y arquitectónicos?", ha manifestado el ministro ante los medios de comunicación. En su argumentación, ha añadido que el deseo de cualquier demócrata es que dicha pieza sea trasladada a una dependencia cerrada y deje de exhibirse en las calles, al considerar que se trata únicamente del enaltecimiento de lo que califica como una etapa oscura de la historia de España.

Finalmente, el alto cargo del Ejecutivo ha explicado los plazos administrativos que marcarán el desenlace de esta situación. Una vez que el Consejo de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias sea convocado y dé por concluido el expediente correspondiente, se iniciará el recuento de un plazo de seis meses. Ese será el margen máximo del que dispondrá el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para apartar la escultura de su ubicación actual. Incluso en el escenario de que no se produzca dicha convocatoria, Torres ha precisado que existe una fecha límite legal para dictaminar, momento a partir del cual comenzaría a correr de igual forma el semestre, por lo que ha instado a agilizar los trámites institucionales al máximo.