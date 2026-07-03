Arrancan las obras de más de seis millones para proteger el puerto de Tazacorte en La Palma

El Gobierno de Canarias ha dado luz verde este viernes al inicio de las obras de ampliación del contradique en el recinto marítimo palmero. Esta intervención técnica tiene como principal objetivo reforzar de manera significativa la protección de la infraestructura portuaria frente a los embates de los temporales, los cuales han castigado históricamente la costa del archipiélago. De este modo, se busca garantizar una mayor seguridad en las operaciones navales y asegurar la plena operatividad de los muelles durante todos los meses del año.

El acto oficial de colocación de la primera piedra ha contado con la presencia del presidente autonómico, Fernando Clavijo, acompañado por altos cargos de la administración. Junto a él han participado el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, y la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto. A nivel local e insular, han acudido el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, el alcalde del municipio, David Ruiz, y el director gerente del ente público Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, reflejando la importancia estratégica de este proyecto para la región.

Durante su intervención, Fernando Clavijo ha puesto en valor la necesidad de seguir trabajando para que la isla cuente con unas instalaciones modernas y preparadas frente a los desafíos logísticos y climáticos venideros. "Esta actuación refuerza la protección del Puerto de Tazacorte, impulsa su capacidad para seguir generando oportunidades y demuestra el compromiso del Gobierno de Canarias con el desarrollo económico y social de la isla", ha manifestado el presidente, subrayando que este tipo de inversiones son fundamentales para mejorar tanto la competitividad del tejido productivo como la calidad de vida de los ciudadanos.

Por su parte, el titular del departamento autonómico de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, ha hecho hincapié en las ventajas operativas que traerá consigo esta millonaria inyección económica. Ha asegurado que la prolongación del dique permitirá que el área gane enteros en materia de seguridad y maniobrabilidad. "Reforzamos la protección de la dársena frente al oleaje, facilitamos las maniobras de las embarcaciones y consolidamos una infraestructura estratégica al servicio de la actividad pesquera, deportiva, recreativa y turística", ha señalado el consejero.

En cuanto a los pormenores técnicos, los trabajos adjudicados cuentan con un presupuesto que asciende a los 6,24 millones de euros. La hoja de ruta de la constructora contempla una extensión del rompeolas dividida en dos tramos que sumarán un total de 130 metros de longitud: 102 metros en prolongación del espigón ya existente y otros 28 metros dispuestos en formato perpendicular. Simultáneamente, se procederá a la demolición parcial de 34 metros de la estructura actual, un paso imprescindible para ensanchar y facilitar el atraque en la bocana.

Las labores de cimentación se llevarán a cabo sobre una firme banqueta de escollera, reutilizando de forma eficiente los materiales extraídos del espigón derruido. El nuevo brazo protector adoptará una característica forma de ele y se levantará mediante el ensamblaje de bloques de hormigón con chimenea, complementados con muros longitudinales y transversales rellenos. En la cara frontal, la estructura incorporará un talud diseñado con grandes bloques cúbicos de hasta diez toneladas de peso, lo cual resultará vital para disipar la energía del oleaje en los días de mar bravía. Finalmente, el proyecto se rematará con la instalación de escaleras de acceso de acero inoxidable y modernas balizas luminosas alimentadas con energía solar fotovoltaica.