Astrid Pérez logra un Parlamento de Canarias de récord con un 31% más de actividad y 103.000 visitas en tres años

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha presentado un balance de los tres primeros años de la XI Legislatura que consolida un cambio de tendencia absoluto en la actividad de la Cámara autonómica. Durante este periodo, la institución ha desarrollado un total de 2.074 actividades, una cifra que representa un incremento del 31% en comparación con la legislatura anterior y un notable 44% más respecto a la novena. Según defendió Pérez ante los medios, el objetivo prioritario de este mandato ha sido romper la distancia institucional para acercar la actividad parlamentaria a toda la ciudadanía de las islas.

Conexión con el ciudadano

Este incremento en el volumen de trabajo ha tenido un reflejo directo en la respuesta de la sociedad civil. Más de 103.000 personas han visitado la sede parlamentaria en estos tres años, un dato que prácticamente duplica el registro del mandato precedente. La presidenta puso en valor el crecimiento de la participación ciudadana en la tramitación de iniciativas legislativas clave, destacando el millar de aportaciones recibidas a través de la plataforma digital de la Cámara para el proyecto de la ley de vivienda. Para sostener esta apertura, la Cámara ha reforzado su estrategia divulgativa mediante el uso de videopodcasts, visitas virtuales y mayor presencia en redes sociales.

Futura reforma reglamentaria

En el plano puramente político, Pérez elogió el clima de diálogo y respeto que ha imperado en las sesiones, a pesar de los lógicos momentos de confrontación que caracterizan al debate parlamentario. Entre las actuaciones impulsadas, destacó la implantación de la política de "cero papel", el segundo Plan de Igualdad y la adquisición de un inmueble histórico en La Laguna para el Consejo Consultivo. Con la mirada puesta en la recta final del mandato, la presidenta ha dejado la puerta abierta a estudiar una reforma del Reglamento del Parlamento con el fin de agilizar los debates y adaptar el funcionamiento de la Cámara a los nuevos formatos de comunicación, un cambio que requerirá el consenso de los grupos.