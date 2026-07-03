Canarias estabiliza casi 10.000 plazas sanitarias mediante un concurso de méritos

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha informado de la culminación del proceso excepcional para la estabilización de empleo, logrando adjudicar la práctica totalidad de las 9.800 plazas por concurso de méritos. El director del organismo, Adasat Goya, ha presidido este viernes en Santa Cruz de Tenerife una reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad para detallar estos avances a los representantes sindicales.

La Consejería de Sanidad autonómica ha explicado que ya han concluido los 47 procesos selectivos dirigidos a distintas especialidades médicas. Esto abarca desde médicos adjuntos hasta pediatras de Atención Primaria, pasando por odontólogos y médicos de urgencias. En total, ha supuesto el nombramiento fijo de 1.300 profesionales del Grupo A/A1. A esto se suman más de 3.100 plazas en categorías no facultativas y de gestión en una primera tanda de adjudicaciones.

Durante este mes de julio se abordará la adjudicación de las categorías más numerosas. Profesiones como Enfermería, Auxiliar de Enfermería y el Grupo Auxiliar Administrativo verán resueltos sus procesos selectivos. Este paso supondrá el cierre de la primera adjudicación para un bloque que afecta a 5.390 puestos de trabajo dentro de la red sanitaria pública del archipiélago.

Tras esta primera fase, la Dirección General de Recursos Humanos del SCS ya trabaja en unas segundas adjudicaciones. El objetivo prioritario de este movimiento es garantizar la cobertura efectiva en las islas no capitalinas. De este modo, las vacantes que no fueron cubiertas inicialmente podrán ser asignadas a personal fijo, fortaleciendo la asistencia en todo el territorio de la región.

En paralelo, el proceso de estabilización mediante la fórmula de concurso-oposición sigue su curso normativo. Se han celebrado ya los exámenes de 82 procesos diferentes, lo que permitirá acometer los primeros nombramientos estatutarios en los próximos meses. En su conjunto, la estrategia de consolidación de plantillas afecta a más de 12.400 plazas en las instituciones sanitarias canarias.

Por otro lado, la reunión sirvió para anunciar la inminente puesta en marcha del Currículo Electrónico del Servicio Canario de la Salud. Se encuentra en fase de pruebas y permitirá a los trabajadores centralizar su información académica y profesional. Esta herramienta resultará vital para simplificar trámites administrativos y evitar la presentación reiterada de documentos en futuros concursos y provisiones de empleo.

Finalmente, la Mesa Sectorial aprobó los temarios de Inmunología, Radiofarmacia y personal de oficios, al tiempo que dio luz verde al documento sobre especialidades de Enfermería. En un contexto de tensión laboral, el director del SCS adelantó que se está perfilando una propuesta de mejora de las condiciones laborales para los médicos, la cual se presentará a los comités convocantes de la huelga para tratar de desbloquear el conflicto sanitario y elevar un acuerdo definitivo a la mesa de negociación.