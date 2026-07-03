Cinco detenidos por una multitudinaria reyerta con armas blancas en Las Palmas

La Policía Nacional ha procedido a la detención de cinco individuos como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria. Los hechos, que se han dado a conocer ahora tras semanas de pesquisas, ocurrieron durante la madrugada del pasado 24 de mayo en las inmediaciones de diversas zonas de ocio nocturno ubicadas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias a través de un comunicado oficial, el incidente comenzó cuando la Sala Operativa CIMACC 091 recibió diversas alertas ciudadanas. Inmediatamente, varias patrullas fueron comisionadas al lugar para intervenir en un violento altercado en el que participaban cerca de una veintena de personas. Muchos de los implicados se encontraban bajo los efectos del alcohol y presentaban una actitud muy hostil.

Al llegar al escenario de los hechos, los efectivos policiales se encontraron con un panorama caótico. Numerosos participantes en la trifulca presentaban heridas de arma blanca y diversas contusiones severas producto de los golpes recibidos durante el enfrentamiento, en el cual se llegaron a emplear puños americanos y otro tipo de objetos contundentes.

Las consecuencias del choque fueron de notable importancia. Uno de los responsables de un establecimiento de la zona sufrió lesiones de gravedad, mientras que otro de los individuos involucrados en la pelea perdió varias piezas dentales. Para poder controlar la situación, los agentes tuvieron que abrirse paso entre la multitud y restablecer el orden público, creando un perímetro de seguridad para dispersar a los allí congregados. A pesar de los esfuerzos, una parte de los implicados mantuvo su actitud desafiante y llegó a arrojar objetos contra los propios funcionarios.

El conflicto, sin embargo, no terminó en las inmediaciones de los locales de ocio. Horas más tarde, varios de los heridos acudieron a un centro hospitalario cercano para recibir asistencia médica. Fue en este entorno sanitario donde volvió a producirse un nuevo choque en el que participaron entre ocho y diez personas. La gravedad de la situación requirió una segunda intervención policial de urgencia, durante la cual los agentes lograron incautar un machete de grandes dimensiones que portaba uno de los presentes.

Las labores de investigación llevadas a cabo por los cuerpos de seguridad han sido fundamentales para esclarecer lo sucedido. Gracias a la recopilación de testimonios y al minucioso análisis de toda la información obtenida, se logró identificar a los principales instigadores de la trifulca. Como fruto de estas diligencias, el pasado 25 de junio se materializó el arresto de los cinco sospechosos, quienes ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Fuentes de la institución armada han confirmado que las diligencias continúan abiertas y no se descartan nuevas actuaciones. La investigación sigue su curso para determinar el grado de participación de otros individuos implicados en este suceso que alteró gravemente la convivencia en la capital grancanaria.