Clavijo y Torres acuerdan una compensación adicional de 7,8 millones de euros por la crisis de inflación

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han anunciado este jueves un acuerdo por el cual el Ejecutivo central transferirá a la Comunidad Autónoma 7,8 millones de euros adicionales. Esta partida tiene como objetivo compensar a las Islas por la reciente prórroga del decreto de medidas para paliar los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Medio.

Esta nueva dotación se suma a los 15,3 millones de euros que ambas administraciones ya habían acordado el pasado mes de marzo. En total, la aportación del Estado para estas políticas en el Archipiélago ascenderá a 23,1 millones de euros, cuyo ingreso se formalizará tras su aprobación en el próximo Consejo de Ministros.

La singularidad del Archipiélago

La necesidad de establecer un mecanismo de compensación específico para Canarias radica en su particularidad fiscal. El decreto estatal de marzo articuló gran parte de sus ayudas a través de rebajas en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), un tributo que no se aplica en el Archipiélago. Ante esta situación, el Gobierno autonómico y el central negociaron transferencias directas para poder aplicar medidas equivalentes en las Islas.

Durante su comparecencia, el presidente Fernando Clavijo ha valorado el acuerdo como "positivo" y ha señalado que "hace justicia con las singularidades de Canarias". Asimismo, ha detallado que el coste total de las medidas anticrisis que asume la Comunidad Autónoma supera los 60 millones de euros, por lo que los fondos transferidos por el Estado cubren aproximadamente un tercio de dicha factura. En la fase anterior del acuerdo, el Ejecutivo autonómico ya complementó las ayudas estatales con 14,5 millones de euros de fondos propios.

Por su parte, el ministro Ángel Víctor Torres ha garantizado que la transferencia se hará efectiva próximamente y ha adelantado que, si el Gobierno de España decidiera aprobar nuevas prórrogas de estas ayudas en el futuro, se articulará un mecanismo idéntico para asegurar la correspondiente compensación a Canarias.

Medidas principales

Entre las principales medidas que se mantendrán vigentes en las Islas hasta el próximo 30 de septiembre destacan la aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) sobre los combustibles y la devolución del 99% del impuesto especial sobre carburantes destinado a los sectores agrícola y del transporte, medidas diseñadas para aliviar el impacto de la inflación en el tejido productivo.