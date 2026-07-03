El Castillo de San Cristóbal expone un nuevo cañón defensivo hallado en Tenerife

El Centro de Interpretación del Castillo de San Cristóbal, espacio gestionado por el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, ha ampliado de forma notable su discurso expositivo. Lo ha hecho con la incorporación de un nuevo cañón histórico que fue hallado el pasado mes de abril durante los trabajos de construcción del edificio anexo a la sede del Cabildo de Tenerife.

Tras ser cuidadosamente extraída del subsuelo de la capital canaria, la pieza de grandes dimensiones ha sido sometida a un riguroso proceso de recuperación y estudio inicial por parte de los diferentes equipos técnicos vinculados a Museos de Tenerife. De esta forma, el armamento ha quedado completamente integrado en el actual recorrido museístico, aportando un gran valor al antiguo sistema defensivo del archipiélago.

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha valorado positivamente este hallazgo que arroja nueva luz sobre el pasado de la isla. En este sentido, ha señalado que el descubrimiento en pleno centro de la ciudad "refuerza el conocimiento sobre la red de fortificaciones y baterías que protegieron durante siglos uno de los enclaves estratégicos más importantes del Atlántico".

Por su parte, el consejero de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, ha hecho un llamamiento para que los ciudadanos se acerquen a contemplar la nueva instalación. El responsable insular ha animado a los visitantes a reencontrarse con "la historia latente de Santa Cruz y de Canarias" a través de estos valiosos restos patrimoniales, destacando el indudable valor de este baluarte como un lugar privilegiado de encuentro entre el pasado y el presente.

Este descubrimiento no solo posee un innegable interés desde el punto de vista del patrimonio bélico, sino que aporta una rica dimensión cultural y simbólica a la crónica de la propia ciudad. Así lo refleja el artículo de opinión titulado La voz del trueno y aquellos cañones jamás dejaron de resonar, obra del técnico del Museo de Historia y Antropología de Tenerife, Jesús Duque Arimany. Según recuerda Acha, estas piezas "no solo defendían la costa, sino que formaban parte de la vida cotidiana de la población, anunciando celebraciones, alertas y acontecimientos relevantes a través de sus disparos".

El Centro de Interpretación, que se encuentra situado en una galería bajo la Plaza de España, invita a los visitantes a recorrer los vestigios de la antigua muralla y a comprender en profundidad la constante evolución de las defensas militares de la urbe, desde el inicio de su construcción allá por el año 1575 hasta su demolición definitiva en 1928.

En este marco histórico inigualable, la exposición del cañón recién descubierto se suma a otras piezas emblemáticas y muy queridas por los tinerfeños, como es el célebre cañón El Tigre. Este elemento de incalculable valor fue verdaderamente decisivo en la rotunda derrota sufrida por el almirante inglés Horacio Nelson durante su fallido intento de invasión de la isla en 1797.

Gracias a estas adiciones, la muestra ofrece una inmersión completa por los castillos que blindaron la costa atlántica, tales como el propio San Cristóbal, el de San Juan o el de Paso Alto. Todos aquellos interesados en profundizar en el papel de estas fortificaciones pueden disfrutar de este recinto de martes a sábado en horario de 10:00 a 18:00 horas, contando siempre con entrada de carácter gratuito para todos los públicos.