El Gobierno canario ultima el plan plurianual para blindar la financiación de las universidades públicas

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, ha anunciado en comisión parlamentaria que el documento para el nuevo marco de financiación plurianual de las universidades públicas de las islas está prácticamente finalizado. Este instrumento normativo, concebido bajo la fórmula de contrato-programa, busca dotar a las instituciones académicas de un escenario de estabilidad financiera a largo plazo. Según explicó la representante del Ejecutivo autonómico, la previsión oficial es que la firma definitiva del acuerdo pueda cerrarse a lo largo del presente periodo estival, permitiendo a los centros planificar sus recursos de cara al horizonte de 2027.

Exigencia de objetivos

Frente a las valoraciones del grupo Nueva Canarias-Bloque Canarista, cuya portavoz Carmen Rosa Hernández urgió a acelerar el proceso aludiendo a necesidades de tesorería y a un desfase estimado en 11,5 millones de euros en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la consejera matizó los criterios del departamento. Machín puntualizó que la negociación de este plan estratégico no responde únicamente a variables de dotación económica directa, sino que lleva aparejado un sistema de fiscalización mediante comisiones técnicas. El objetivo prioritario de este control es vincular los fondos públicos a la consecución de metas concretas en materia de excelencia académica y optimización del funcionamiento institucional diario.

Apoyo al sector público

Como balance de la gestión sectorial realizada hasta la fecha, la Consejería defendió las líneas de apoyo constante desarrolladas en favor de la enseñanza superior pública de la comunidad autónoma. Entre las medidas más destacadas del mandato, Machín puso de relieve el incremento presupuestario de 30 millones de euros ya inyectado de manera directa en el sistema universitario, así como los cambios normativos introducidos a través de la modificación del decreto 168. Esta última reforma administrativa está orientada específicamente a agilizar los plazos y trámites burocráticos requeridos para la implantación de nuevas titulaciones oficiales en el archipiélago.