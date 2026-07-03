El Gobierno de Canarias renueva el Bono Residente con un diseño que refuerza la identidad de las ocho islas

El Gobierno de Canarias ha presentado de manera oficial en la isla de La Palma la profunda renovación de la imagen del Bono Residente Canario. Coincidiendo con la antesala de su octavo aniversario, que se conmemorará el próximo mes de septiembre, el Ejecutivo regional ha querido rediseñar este popular título para poner en valor la "identidad" compartida de las ocho islas. El nuevo diseño de las tarjetas incorpora una serie de ilustraciones inspiradas de forma directa en los paisajes característicos, la rica biodiversidad y los elementos culturales más representativos de todo el archipiélago, reforzando así el orgullo de pertenencia a un territorio tan único como diverso.

Éxito contra el vehículo privado

Durante el acto de presentación, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, destacó que la implantación de este bono desde 2018 ha supuesto "un antes y un después" en la forma de moverse de los ciudadanos, consolidándose como una herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial. Los datos recabados por el área de Transportes confirman el rotundo éxito ecológico y de gestión de la medida: el 30,3% de los usuarios habituales ha dejado de utilizar de manera definitiva su vehículo privado para incorporar la guagua y el tranvía a su rutina diaria. El impacto es todavía mayor en las islas no capitalinas, donde históricamente el coche era imprescindible, alcanzando allí el abandono del vehículo privado un notable 37,4%.

Modernización y nuevos formatos

Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, y la directora general de Transportes, María Fernández, recordaron que la unificación de los antiguos títulos de transporte facilitó la posterior implantación de la gratuidad, demostrando ser una de las políticas públicas más eficaces de los últimos años. La renovación estética de las tarjetas viene acompañada por la distribución de 30.000 portabonos exclusivos nacidos de un concurso público en el que participaron más de cincuenta diseñadores locales. Esta acción forma parte de una estrategia integral mucho más amplia orientada a modernizar todo el sistema bajo el paraguas de la futura Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias (EMSICAN).