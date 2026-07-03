El IGIC desaparece para los canarios que facturen hasta 50.000 euros

Desde este mes, las reglas del juego cambian para una parte sustancial del tejido productivo. Quienes cuenten con un volumen de operaciones de hasta 50.000 euros anuales ya pueden solicitar quedar exentos de repercutir y declarar el IGIC. La medida, en vigor desde el 1 de julio, proyecta beneficiar a unos 11.000 trabajadores por cuenta propia en el Archipiélago, transformando su relación habitual con el fisco.

Los autónomos se quedan el IGIC

Para el electricista de barrio, el comerciante local o el consultor independiente, la iniciativa se traduce de inmediato en liquidez directa. Al no tener que ingresar las cuotas devengadas, el profesional se queda con el dinero, evitando los desajustes financieros que provocan los calendarios impositivos. El Ejecutivo autonómico, mediante su vicepresidente Manuel Domínguez, vincula este paso al desarrollo del tejido productivo canario, un segmento que registra dinamismo con un incremento de casi 9.000 autónomos desde 2023, manteniendo un ritmo de 240 nuevas altas mensuales.

Tendría que ser más

La reforma sitúa a las Islas en una posición singular dentro de las fronteras nacionales. Mientras la Comisión Europea mantiene un procedimiento de infracción contra España por no transponer la directiva del IVA que exime a los pequeños negocios con ingresos inferiores a los 85.000 euros, Canarias utiliza las herramientas de su Régimen Económico y Fiscal (REF) para adelantarse. La media de exención en los países de la Unión Europea ronda los 40.000 euros. El modelo isleño fija su umbral diez mil euros por encima, reduciendo la brecha de competitividad que sufren las empresas periféricas.

Tampoco se podrá deducir

El mecanismo, denominado Régimen Especial del Pequeño Empresario o Profesional (REPEP), opera bajo un principio de voluntariedad. El contribuyente elige no cargar el impuesto en sus facturas a cambio de no deducir el IGIC soportado en sus compras. Sin embargo, el principal dividendo de la norma no es solo monetario, sino administrativo: el ahorro de tiempo. A partir del 1 de enero de 2027, los adscritos pasarán de confeccionar cinco declaraciones anuales a una única autoliquidación. Menos horas destinadas a cumplimentar formularios reducen el riesgo de errores y liberan jornadas para la actividad comercial pura.

El plazo para acceder a este marco fiscal simplificado durante el presente ejercicio expira el 31 de julio. Las solicitudes deben cursarse formalizando la declaración censal a través del modelo 400 ante la Agencia Tributaria Canaria. De manera paralela, la administración autonómica mantiene el despliegue del Plan Respaldo Autónomo, una línea de tutorización enfocada en reducir costes de financiación mediante bonificaciones de intereses y en dar soporte a las bajas laborales y la conciliación, intentando equilibrar el terreno de juego para quienes arriesgan su propio capital.