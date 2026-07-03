El Tribunal de Cuentas se lava las manos con el caso mascarillas canario y admite que es difícil recuperar el dinero

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha generado debate al abordar la gestión del órgano fiscalizador respecto al archivo definitivo del expediente del caso mascarillas en Canarias. Pese a tratarse de un procedimiento que investigaba el destino de cuatro millones de euros de dinero público entregados por adelantado a la empresa RR7 United por un millón de unidades de material sanitario que jamás llegaron a los hospitales isleños durante la crisis de la pandemia, Chicano ha restado tensión a la resolución. En declaraciones previas a la Comisión de Coordinación en el Parlamento de Canarias, la presidenta ha admitido con total naturalidad que "no es fácil" fijar responsabilidades contables ni determinar una cuantía exacta debido a la rigidez del sistema, justificando que la administración exige "muchísimos requisitos" formales antes de poder sancionar.

Debilidades en la gestión local

Chicano ha defendido firmemente el actual modelo de fiscalización, al que ha calificado de "exitoso" gracias a la coordinación con las audiencias autonómicas para detectar las áreas críticas de ineficiencia en el gasto. No obstante, lejos de eludir los puntos débiles de la gestión institucional, la presidenta ha puesto el foco sobre las administraciones locales y los ayuntamientos, señalando que son las estructuras "más peculiares", con serios déficits de interventores y peor dotadas para el control interno. En este sentido, ha admitido que las áreas de contratación pública y la concesión de subvenciones se han convertido en sectores de "mucho riesgo" donde suelen concentrarse los incumplimientos más graves.

Sin control administrativo

El punto más llamativo de su análisis se ha centrado en el crecimiento del sector público instrumental a nivel autonómico. Chicano ha alertado de que "cada vez hay más" empresas públicas y ha advertido de que estas entidades a menudo operan "un poco por fuera" de las normas del derecho administrativo común, lo que dificulta un control exhaustivo de sus movimientos financieros. A pesar de reconocer la existencia de casos que pueden parecer "escandalosos", la presidenta ha concluido enviando un mensaje de tranquilidad al asegurar que el conjunto de la administración pública española funciona con "bastante normalidad", confirmando que la institución sigue buscando nuevas herramientas de análisis para afinar los procedimientos de cara al futuro.