La AEMET pone fecha al regreso del calor intenso a Canarias

Después de unos días de temperaturas más suaves, el calor vuelve a ganar terreno en Canarias. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un ascenso progresivo de los termómetros desde este fin de semana, aunque será a partir del lunes cuando se empiecen a notar los valores más altos.

Todo apunta a que una masa de aire cálido procedente del norte de África volverá a instalarse sobre el Archipiélago, dejando un ambiente mucho más caluroso del habitual en buena parte de las islas. Las zonas del sur y las medianías de Gran Canaria y Tenerife serán, una vez más, las que registren las temperaturas más elevadas, aunque el aumento se dejará sentir prácticamente en todo el territorio.

En algunos puntos, especialmente en las vertientes orientadas al sur, este y oeste de las islas de mayor relieve, los termómetros podrían acercarse a los 40 grados si las previsiones se cumplen. Además, el calor no dará demasiada tregua durante la noche. En varias localidades costeras se esperan mínimas por encima de los 25 grados, lo que hará más difícil conciliar el sueño.

Aunque todavía es pronto para hablar de una ola de calor en sentido estricto, los modelos meteorológicos coinciden en que Canarias vivirá varios días marcados por temperaturas muy elevadas para esta época del año.

La calima podría agravar la sensación de bochorno

A este escenario podría sumarse la presencia de calima, un fenómeno habitual cuando llegan masas de aire africano al Archipiélago. De producirse, contribuiría a aumentar la sensación de bochorno y podría reducir la calidad del aire en algunas zonas.

Ante este nuevo episodio, las autoridades insisten en la importancia de adoptar medidas básicas para evitar problemas relacionados con el calor. Beber agua con frecuencia, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y reducir la actividad física intensa al aire libre son algunas de las recomendaciones, especialmente para las personas mayores, los niños y quienes padecen enfermedades crónicas.

También aumenta el riesgo de incendios

El aumento de las temperaturas también obliga a mirar al monte con preocupación. Las altas temperaturas, unidas a la sequedad del ambiente y al viento que pueda registrarse en determinados momentos, elevan el riesgo de incendios forestales, por lo que se pide extremar la prudencia en los espacios naturales.

Los meteorólogos seguirán de cerca la evolución de este episodio durante los próximos días. Por ahora, todo indica que la próxima semana comenzará con calor intenso en gran parte de Canarias, poniendo fin al breve respiro que han dejado los últimos días.