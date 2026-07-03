La Guardia Civil interviene 1.269 prendas falsificadas del Mundial 2026 en Gran Canaria

La Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Vecindario ha asestado un golpe contra el comercio ilegal en la isla de Gran Canaria. En una reciente operación, los agentes han logrado intervenir un total de 1.269 prendas deportivas falsificadas que reproducían los diseños de diversas selecciones nacionales que participarán en el Mundial 2026. El valor estimado de esta mercancía en el mercado ilícito ascendería a unos 97.000 euros, según han informado desde la Comandancia de Las Palmas.

El operativo policial se desarrolló en los municipios grancanarios de Ingenio y Telde, dos enclaves donde se había detectado la comercialización de estas equipaciones que vulneraban los derechos de propiedad industrial. La investigación no fue fruto del azar, sino que se inició a raíz de la denuncia presentada por un representante autorizado de una conocida entidad deportiva, quien alertó a las autoridades sobre la posible venta de estas falsificaciones en distintos puntos de la geografía insular.

Tras recibir la pertinente alerta, los efectivos del Instituto Armado iniciaron un exhaustivo trabajo de seguimiento para localizar los puntos de venta y verificar de primera mano la autenticidad de los productos ofrecidos al público. Estas pesquisas dieron su primer fruto el pasado 18 de junio, cuando se procedió a realizar una inspección detallada en un establecimiento comercial situado en la zona de Carrizal, perteneciente al municipio de Ingenio.

En dicho local, los agentes lograron localizar y aprehender un primer lote compuesto por 529 prendas deportivas, entre las que se incluían tanto camisetas como pantalones. Este material, relacionado con distintas selecciones nacionales, habría alcanzado un valor estimado de 36.500 euros de haber llegado a los consumidores finales. Como consecuencia de este registro, las autoridades lograron identificar al responsable del establecimiento, quien en estos momentos se encuentra en calidad de investigado por la presunta comisión de un delito contra la propiedad industrial.

Lejos de dar por concluida la operación, las fuerzas de seguridad continuaron recabando datos en los días posteriores. Esta labor constante condujo a los investigadores hasta un segundo enclave sospechoso, esta vez ubicado en un espacio de venta ambulante en el municipio de Telde. Fue en este lugar donde, el 21 de junio, se llevó a cabo una nueva intervención que resultó ser aún más cuantiosa que la anterior, confirmando las sospechas sobre la magnitud de la red de distribución.

Durante esta segunda fase del operativo, la Guardia Civil logró incautar otras 740 prendas deportivas falsificadas, igualmente vinculadas a los equipos nacionales que disputarán la próxima cita mundialista. Según los cálculos oficiales, este segundo alijo presentaba un valor estimado de 61.375 euros. Entre los artículos intervenidos en ambas actuaciones, destacaban equipaciones completas de potencias futbolísticas internacionales como España, Alemania, Argentina, Inglaterra y Portugal, que suelen ser objeto habitual de este tipo de actividades ilícitas debido a su alta demanda.

El balance global de esta doble intervención refleja la retirada efectiva del mercado de esas 1.269 prendas fraudulentas, evitando así un perjuicio económico considerable para las marcas legítimas. Finalmente, todas las diligencias instruidas por los agentes han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Telde, donde continuarán las actuaciones pertinentes para esclarecer por completo los hechos y depurar las posibles responsabilidades penales derivadas del delito.