Loro Parque logra reproducir el 'pez navaja', un hito de la conservación mundial

Loro Parque ha logrado un avance histórico en el ámbito de la biología marina al conseguir la reproducción con éxito del Aeoliscus strigatus, conocido de forma común como pez navaja. Con este hito, las instalaciones canarias se unen a un reducidísimo grupo compuesto por tan solo tres centros en todo el planeta que han sido capaces de criar a este animal bajo cuidado humano.

Este pez, que guarda un estrecho parentesco con los caballitos de mar, es una de las especies más llamativas que habitan en los arrecifes de coral del océano Índico y del mar Rojo. Su morfología es altamente distintiva: posee un cuerpo afilado y comprimido lateralmente, similar a la hoja de un cuchillo, adornado con tonos verde oliva, un vientre plateado y una marcada línea negra longitudinal.

Más allá de su apariencia, lo que hace verdaderamente singular al pez navaja es su método de desplazamiento. Nada en posición vertical, con la cabeza orientada permanentemente hacia el fondo marino. Esta postura inusual en el reino animal obedece a una estrategia de supervivencia que le permite camuflarse entre las largas espinas de los erizos de mar del género Diadema, con los cuales establece una peculiar relación de convivencia.

Lograr que esta especie se reproduzca fuera de su hábitat natural supone uno de los mayores desafíos de la acuariología a nivel global. La principal dificultad radica en la primera fase de su vida, la etapa larvaria, que representa un auténtico cuello de botella biológico. Superar esta barrera exige mantener unos parámetros acuáticos extremadamente precisos y administrar una alimentación sumamente controlada.

Como fruto de este prolongado esfuerzo, el equipo de expertos custodia en la actualidad a un grupo de 18 ejemplares juveniles, cada uno de apenas dos centímetros de longitud. Estos especímenes se encuentran en una zona de cuarentena climatizada y acondicionada, donde reciben un seguimiento veterinario continuo e individualizado.

"Conseguir la reproducción del pez navaja es uno de esos logros con los que llevas soñando años. Es una especie extraordinariamente compleja que, bajo cuidado humano, exige reproducir hasta el más mínimo detalle de su hábitat natural", afirmó Yeray Martín, responsable del acuario de Loro Parque. Añadió que observar a los juveniles nadando supone la mejor recompensa tras innumerables jornadas de prueba y error.

Asimismo, el experto destacó la importancia de comprender la etología de la especie para alcanzar este objetivo. "En su hábitat natural, el pez navaja es un animal gregario y vive en grupo para sentirse seguro y desarrollarse con normalidad. Entender esa necesidad social (...) ha sido determinante para poder cerrar con éxito su ciclo reproductivo en el acuario", explicó el conservador marino.

Este éxito reafirma el compromiso de la institución con la investigación y protección de la biodiversidad, sobre todo en un momento en el que los ecosistemas de coral padecen serias amenazas. Tal y como concluyó Martín, cada nueva especie reproducida abre una ventana de conocimiento que revierte de manera directa en la conservación de los océanos.