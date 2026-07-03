Los aeropuertos canarios rozan los 4.000 vuelos en la primera operación salida del verano

Los aeropuertos de la red de AENA en Canarias afrontan este primer fin de semana de julio, que da inicio a la primera operación salida del verano, con una previsión de 3.925 vuelos entre el viernes 4 y el domingo 6 de julio.

La cifra representa un incremento de 106 operaciones respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 3.819 vuelos, lo que confirma el aumento de la actividad aérea en el arranque de la temporada estival.

El domingo será la jornada con mayor movimiento en los aeropuertos del archipiélago, al concentrar 1.325 vuelos programados. Le seguirá muy de cerca el sábado, con 1.323 operaciones, mientras que para el viernes están previstas 1.277.

Canarias vuelve a encarar uno de los periodos de mayor afluencia turística del año, con un intenso tráfico de pasajeros tanto en las conexiones con la Península como en los vuelos internacionales, especialmente hacia los principales mercados emisores europeos.

No obstante, AENA recuerda que la programación de vuelos puede sufrir modificaciones en función de la operativa de las distintas compañías aéreas y de las incidencias que puedan producirse durante el fin de semana.