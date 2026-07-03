Medicina y Enfermería lideran las solicitudes en la Universidad de La Laguna

El plazo de preinscripción ordinaria en la Universidad de La Laguna ha concluido con un claro protagonismo de las titulaciones vinculadas a la rama sanitaria. Los futuros alumnos han vuelto a decantarse por estas profesiones para el próximo periodo académico 2026-27, confirmando una tendencia sostenida en el tiempo por parte de los aspirantes a cursar estudios superiores.

En este sentido, el grado en Medicina se sitúa en la primera posición de las preferencias estudiantiles. La institución académica ha recibido un total de 1.491 solicitudes para una oferta que se limita a 130 plazas. A continuación, Enfermería se afianza como la segunda opción más escogida, al registrar 528 peticiones para 100 vacantes disponibles. El podio lo cierra Psicología, que ha logrado atraer 491 candidaturas para un cupo establecido de 200 puestos de nuevo ingreso.

Fuera del ámbito estrictamente clínico, los estudios de enseñanza continúan mostrando un gran atractivo. El grado en Maestro de Educación Primaria empata en la cifra de solicitudes con Psicología, sumando también 491 peticiones, aunque en este caso cuenta con una oferta más amplia de 260 plazas. Completando los primeros lugares de la lista de titulaciones más reclamadas se encuentran Derecho y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con 356 y 331 solicitudes como primera preferencia respectivamente.

A nivel general, el proceso de admisión ordinario se ha saldado con 8.176 peticiones que los estudiantes han marcado como su primera alternativa. La Universidad de La Laguna ha puesto a disposición de los alumnos un total de 4.967 plazas distribuidas en 57 planes de estudio. Esta oferta educativa abarca tanto grados como dobles grados y cuenta con representación en los diferentes campus, incluyendo las sedes periféricas situadas en Adeje y la isla de La Palma.

Una vez finalizada la recepción de instancias, los aspirantes podrán acceder este próximo miércoles a una consulta individualizada para verificar que han sido admitidos formalmente en el proceso administrativo. Aquellos que detecten algún error dispondrán de un breve margen para presentar alegaciones, un plazo que se extinguirá el jueves a las 14:00 horas.

El primer hito relevante de adjudicación de plazas tendrá lugar el 13 de julio, momento en el que se publicará la primera lista de estudiantes aceptados. Quienes logren acceder a la titulación que marcaron como su principal prioridad deberán formalizar su matrícula desde ese mismo día a las 10:00 horas y hasta las 23:59 horas del 15 de julio. Posteriormente, el 17 de julio se hará pública una segunda resolución de admitidos junto con la lista de espera, habilitando un nuevo periodo de matriculación que permanecerá abierto hasta el 21 de julio.

Para aquellos que no obtengan un puesto en las rondas iniciales, la lista de espera se ejecutará de forma activa durante los días 23 y 24 de julio. Este procedimiento se llevará a cabo en dos franjas horarias habilitadas al efecto: desde las 9:00 hasta las 11:30 horas y entre las 12:00 y las 14:30 horas. Tras ello, las inscripciones definitivas de esta fase se cerrarán el 27 y 28 de julio. Finalmente, los asientos que permanezcan vacíos se comunicarán el 30 de julio y formarán parte del catálogo de la convocatoria extraordinaria, fijada entre el 26 y el 28 de agosto.