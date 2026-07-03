Riesgo extremo por radiación ultravioleta en 29 municipios de Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno regional ha informado este jueves del grave peligro para la salud pública derivado de la radiación ultravioleta en casi una treintena de localidades de las islas. Esta preocupante situación climática se prolongará previsiblemente hasta el próximo jueves, según la alerta coordinada a través de la Dirección General de Salud Pública y el Servicio Canario de la Salud (SCS).

El departamento autonómico ha activado el denominado Plan de Actuaciones Preventivas de los Efectos de la Exposición a la Radiación Ultravioleta. Este protocolo establece unas pautas estrictas para minimizar los nocivos efectos asociados a los altos índices UV suministrados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El nivel de alerta máxima afecta a diversas poblaciones en la mayor parte del archipiélago. En La Palma, se incluyen Barlovento, Garafía, Puntagorda, Puntallana, Tijarafe, El Paso, Villa de Mazo y Fuencaliente; en El Hierro, Valverde y El Pinar; y en La Gomera, Alajeró. Por su parte, en Tenerife el peligro es extremo en Santiago del Teide y Vilaflor de Chasna. En el caso de Gran Canaria, impacta en Artenara, Tejeda, Moya, Teror, Santa Brígida, Valleseco, Vega de San Mateo, Valsequillo, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán. Finalmente, en Fuerteventura afecta a Antigua y Betancuria; en Lanzarote a Teguise y Haría; y también a la totalidad de La Graciosa.

La indicación principal para este nivel de riesgo es evitar totalmente la exposición solar a cualquier hora del día. Para el resto de los municipios canarios que no se encuentran en alerta máxima, se mantiene de igual forma un nivel de riesgo catalogado como muy alto.

Los expertos en salud pública recalcan que el archipiélago es la región de España con el nivel más elevado de radiación durante los doce meses del año. Protegerse del sol debe ser un hábito constante, incluso durante los días nublados, puesto que los rayos atraviesan las nubes y el daño provocado es de carácter acumulativo.

Para las zonas en riesgo muy alto, las autoridades sanitarias prescriben el uso de protectores solares con un factor superior a 50, permanecer en áreas sombreadas durante las horas centrales de la jornada y utilizar prendas que cubran adecuadamente las extremidades, así como sombreros y gafas oscuras. Resulta esencial blindar ante los rayos a los menores, a las personas de la tercera edad y a los trabajadores que desempeñan sus labores a la intemperie.

Las consecuencias de obviar estas indicaciones van desde quemaduras y envejecimiento prematuro hasta la inmunodepresión y graves daños en el ADN. A largo plazo, el exceso de exposición es el principal causante del melanoma y otros tipos de cáncer cutáneo. Además, aquellas personas con piel clara, mayores de cincuenta años, o que consuman determinados fármacos que incrementen la sensibilidad ocular y epidérmica, corren un riesgo todavía mayor ante esta ola de radiación extrema.