Tenerife registra la cifra de paro más baja en 18 años con 61.707 personas

La isla ha registrado la cifra de desempleo más baja de los últimos 18 años, situándose en 61.707 personas sin empleo. Esto representa una reducción del 4,7% respecto al año anterior, según los datos oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Esta reducción sitúa el indicador en niveles previos al estallido de la crisis financiera de 2008. Se trata del segundo mejor registro de toda la serie histórica del Instituto Canario de Estadística (Istac), un alivio real para miles de hogares que recuperan la independencia económica y el empleo.

Para la presidencia del Cabildo Insular, encabezada por Rosa Dávila, la tendencia confirma el cambio de rumbo iniciado en el verano de 2023. La estrategia se ha centrado en facilitar la diversificación productiva y dotar de mayor competitividad al tejido empresarial local. En los últimos tres años, el desempleo acumulado en la isla se ha reducido en 12.597 personas, un descenso del 17%.

El rescate del talento joven

La población menor de 25 años protagoniza el avance más destacado. Frente a la rigidez laboral que arrastra el resto del país, Tenerife ha logrado reducir su paro juvenil al 13%, situándose once puntos por debajo de la media nacional, que permanece estancada en el 24,5%. Conviene recordar que en junio de 2023 este indicador superaba el 36% en la isla.

Para sostener este dinamismo, la Administración Insular canaliza recursos hacia programas de inserción laboral en empresas y prácticas profesionales. El objetivo, según el Área de Empleo dirigida por Efraín Medina, es evitar que los jóvenes se vean obligados a emigrar por falta de oportunidades, alineando la formación con las demandas reales de las compañías.

La innovación como motor real

La caída del desempleo coincide con la expansión del ecosistema tecnológico tinerfeño. La isla cuenta ya con 3.356 empresas vinculadas al desarrollo, la investigación y la innovación (I+D+i).

Desde julio de 2023, el sector privado ha sumado más de 260 nuevas compañías tecnológicas, generando 5.400 empleos netos. Sectores como el aeroespacial o la biomedicina han dejado de ser proyectos de futuro para convertirse en actividades reales que ya sostienen más de 40.000 puestos de trabajo. El ritmo de contratación refleja esta reactivación económica: en junio se firmaron 27.915 nuevos contratos, consolidando la confianza de los empleadores en el futuro de la isla.