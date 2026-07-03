Canarias busca superar al País Vasco y pacta con el Estado un órgano bilateral para sus aeropuertos

El Gobierno de Canarias ha puesto sobre la mesa una ambición autonómica sin precedentes en materia de infraestructuras. Tras la reunión mantenida este jueves entre delegaciones de ambos ejecutivos, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha confirmado un avance decisivo para la creación del Órgano Bilateral Aeroportuario. Lejos de conformarse con un papel secundario, Barreto ha lanzado un mensaje político de enorme calado al advertir que las aspiraciones de Canarias van "más allá" del histórico acuerdo de cogestión alcanzado por el País Vasco con el Estado el pasado 27 de marzo de 2026. Parapetada en un Estatuto de Autonomía de "última generación", el Ejecutivo isleño exige una participación mucho más activa y efectiva en las terminales de interés general.

Blindaje estatutario

El núcleo del pulso técnico y político se concentra en el artículo 161 de la carta autonómica canaria. Ambas administraciones han acordado abrir un periodo de negociación exprés sobre la base de una primera propuesta del Gobierno central que el equipo canario ya califica como un "buen punto de partida". El objetivo de las islas Canarias es claro: aprovechar que su Estatuto de Autonomía les otorga por ley competencias exclusivas de participación en la planificación, programación y gestión de la red de transporte aéreo, una condición justificada por su condición de región ultraperiférica donde los cielos y los aeropuertos son, literalmente, sus autopistas de conexión con el resto del mundo.

Control total

La negociación bilateral no se detiene en las grandes terminales comerciales. El Estado ya ha puesto sobre el papel un documento perfilado para que la comunidad autónoma asuma de manera inmediata la competencia plena y el control total de dos aeródromos y nueve helipuertos estratégicos del archipiélago. Instalaciones como las de Antigua en Fuerteventura, El Berriel en Gran Canaria, o helipuertos clave en Tenerife, La Gomera y La Palma pasarán a manos del Gobierno canario tras unos últimos retoques técnicos. Con este movimiento, Canarias acelera el paso para consolidar un blindaje competencial que reconfigura su relación de poder frente a Madrid.