Canarias hace un llamamiento a la donación de sangre para mantener las reservas este verano

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia, dependiente del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha instado a los ciudadanos a participar de forma activa en las campañas de extracción durante los meses de verano. El objetivo principal es mantener en niveles óptimos el stock de hemoderivados en los centros hospitalarios de todo el archipiélago, una época en la que tradicionalmente se produce un descenso en el número de voluntarios debido a los desplazamientos vacacionales.

Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno regional subrayan que la sangre y sus diversos componentes no pueden fabricarse de forma artificial en un laboratorio. Por este motivo, la única vía posible para garantizar su disponibilidad en las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos es la donación voluntaria y periódica por parte de la población sana. Las autoridades sanitarias insisten en recordar que un solo acto solidario de estas características puede beneficiar a varias personas a la vez y brindar nuevas oportunidades a quienes atraviesan situaciones médicas complejas.

Para facilitar al máximo la participación ciudadana, las autoridades responsables desplegarán durante los próximos días diversos dispositivos móviles de extracción, al mismo tiempo que mantendrán plenamente operativos los puntos fijos habituales en todas las islas. Este mismo 4 de julio, los interesados podrán acudir al Centro Comercial Alisios, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 08:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30. En la isla de Tenerife, durante la misma jornada, estará instalada una unidad en la plaza de la Catedral de San Cristóbal de La Laguna, que funcionará de 10:00 a 13:45 y de 17:00 a 20:15.

De cara al fin de semana, la actividad solidaria no cesará. Se podrá donar en el Hospital Universitario de Canarias el sábado, desde las 08:30 hasta las 14:30 y de 15:30 a 20:00, así como el domingo en un turno continuo de 08:30 a 21:30. Además, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria abrirá sus puertas para este fin el sábado entre las 09:00 y las 13:00.

Por su parte, en la isla vecina, el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria también recibirá a los donantes el sábado en una franja horaria que se extenderá desde las 10:00 hasta las 19:30. Con esta amplia red de centros y unidades habilitadas, se pretende lograr que cualquier persona pueda contribuir sin que los desplazamientos supongan un impedimento logístico.

Para poder colaborar, es imprescindible cumplir con una serie de requisitos básicos de salud. Los donantes deben tener entre dieciocho y 65 años, un límite que se reduce a los 60 años en el caso de que sea la primera vez que se dona. Asimismo, se exige pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud en términos generales y, en el caso de las mujeres, no estar embarazada. Ante cualquier inquietud, la Administración autonómica pone a disposición de los usuarios el teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 y la web efectodonacion.com.