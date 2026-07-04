Coalición Canaria exige a la Unión Europea proteger la financiación de las regiones ultraperiféricas

La formación política Coalición Canaria y el Partido Demócrata Europeo (PDE) han escenificado este sábado una postura conjunta para exigir que la futura negociación del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea garantice el mantenimiento de un tratamiento específico para las regiones ultraperiféricas (RUP). Ambas formaciones han alertado sobre el riesgo de que la nueva estructura presupuestaria diluya las particularidades de estos territorios.

Durante el encuentro celebrado bajo el título 'El futuro de las Regiones Ultraperiféricas en el próximo Marco Financiero Plurianual', los participantes han subrayado la urgencia de preservar los mecanismos que han dado respuesta durante décadas a sus singulares necesidades geográficas y económicas, al tiempo que han reclamado reforzar su papel estratégico dentro del proyecto europeo.

El secretario nacional de los nacionalistas canarios y vicepresidente del PDE, Fernando Clavijo, ha recordado que el archipiélago forma parte de Europa "desde su diferencia". En este sentido, ha advertido de que la reforma del próximo presupuesto comunitario plantea un cambio radical en la gobernanza de los fondos europeos. Esta modificación pretende integrar diversas políticas dentro de los distintos Planes Nacionales y Regionales, lo que, a su juicio, reforzará el papel central de los Estados en detrimento de los instrumentos específicos destinados a las regiones ultraperiféricas.

Clavijo ha insistido en que alterar el modelo vigente pondría en grave riesgo un estatus consolidado durante años, cuyo objetivo siempre ha sido adaptar las normativas europeas a la realidad de Canarias, Madeira, Azores o los territorios franceses de ultramar. "No hablamos únicamente de financiación; hablamos del reconocimiento político de una realidad que la propia Unión Europea ha protegido desde hace años", ha aseverado el dirigente autonómico.

Por su parte, el secretario general del Partido Demócrata Europeo, Sandro Gozi, ha afirmado que el debate sobre las cuentas comunitarias va más allá de un mero reparto de fondos, ya que supone una elección sobre el modelo de Europa para la próxima década. Gozi ha alertado de que la pretendida simplificación administrativa que impulsa la Comisión Europea no puede derivar en una centralización que elimine las políticas diferenciadas.

Asimismo, Gozi ha destacado que el actual escenario geopolítico exige cambiar la percepción sobre estos enclaves. Lejos de ser meras periferias, las RUP son en la actualidad plataformas estratégicas para la proyección internacional de la Unión Europea. Su posición privilegiada en el Atlántico, el Caribe y el Índico las convierte en elementos clave para la seguridad marítima, la política energética y las relaciones diplomáticas con África y América.

Tras las intervenciones principales, se ha desarrollado una mesa redonda con representantes políticos y económicos, entre ellos Narvay Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias. Los ponentes han advertido de que la desaparición de la interlocución directa con Bruselas perjudicaría gravemente al sector primario y al transporte. "Pasar de la Europa de las regiones a la Europa de las naciones supone que las RUP se diluyen", han coincidido en señalar los expertos.

Finalmente, la eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, encargada de clausurar la jornada, ha expresado su rechazo frontal al nuevo marco financiero y ha garantizado su compromiso para evitar que el escenario económico perjudique al programa POSEI y a los fondos de cohesión. Además, Agirregoitia ha aprovechado para criticar el actual pacto migratorio europeo y ha recordado la colaboración entre el Gobierno vasco y el Ejecutivo canario para que las instituciones comunitarias atiendan a la realidad que sufren las comunidades acogedoras como territorios frontera.