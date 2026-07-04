El exinterventor de Arrecife, único condenado en el desenlace del caso Montecarlo

El caso Montecarlo llega a su fin con una única condena. La Audiencia Provincial de Las Palmas ha impuesto un año de prisión al exinterventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz Melero, por un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso con otro de fraude a la Administración, al considerar probado que autorizó el pago de contratos irregulares durante su etapa como responsable de la Intervención municipal.

La resolución judicial pone punto final a la sexta y última pieza de una de las investigaciones por corrupción administrativa más prolongadas de Canarias, abierta hace más de una década para esclarecer supuestas irregularidades en la contratación pública en varios municipios de Lanzarote y Fuerteventura.

Según la sentencia, entre 2009 y 2012 el Ayuntamiento de Arrecife abonó diversas facturas a la empresa Tunera Producciones sin que existieran los expedientes de contratación exigidos por la ley. Los magistrados consideran acreditado que el entonces interventor era plenamente consciente de esa ausencia de cobertura legal y, aun así, dio su conformidad a los pagos.

Durante el juicio, celebrado el pasado otoño, Sáenz Melero admitió los hechos que le atribuía la Fiscalía, una confesión que, junto con las extraordinarias dilaciones sufridas por el procedimiento desde 2012, ha servido para rebajar la pena mediante la aplicación de dos circunstancias atenuantes.

Diez absueltos

La sentencia absuelve a los otros diez acusados que comparecieron en el procedimiento, entre ellos cinco antiguos concejales del Ayuntamiento de Arrecife, varios funcionarios municipales y el administrador de la empresa beneficiaria de los contratos.

El tribunal entiende que no ha quedado acreditado que conocieran las irregularidades administrativas detectadas ni que actuaran con intención de defraudar a la Administración. Asimismo, los magistrados destacan que no existen pruebas de que los servicios facturados fueran ficticios o no llegaran a prestarse.

Quinta condena

Con esta resolución, Carlos Sáenz Melero suma su quinta condena relacionada con el caso Montecarlo, una macrocausa que ha investigado durante años la gestión de contratos públicos y el fraccionamiento de adjudicaciones en distintas administraciones locales de Canarias.

La Audiencia subraya que el sistema de contratación empleado en Arrecife supuso una vulneración evidente de la legislación administrativa, aunque concluye que la responsabilidad penal solo puede atribuirse al exinterventor, al ser quien tenía la obligación legal de fiscalizar la legalidad de los expedientes y evitar el pago de contratos que carecían de soporte administrativo.

Con esta sentencia queda definitivamente cerrada la última pieza del caso Montecarlo, una investigación judicial iniciada hace catorce años que ha dado lugar a varias condenas y que se convirtió en una de las causas más relevantes sobre contratación pública irregular en Canarias.