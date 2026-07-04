ENCUESTA ELECTORAL: SANTA CRUZ DE TENERIFE

El panorama político en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife registra un importante vuelco estructural. Según el último y exhaustivo estudio sociológico municipal realizado por encargo de una de las principales fuerzas políticas, entre el 11 y el 27 de junio de 2026, Coalición Canaria (CC) se posiciona como la fuerza más votada en el municipio, superando a un PSOE que sufre un notable retroceso electoral. La encuesta, elaborada mediante 1.500 entrevistas telefónicas (CATI), constata una clara tendencia de crecimiento en el bloque de la centro-derecha tradicional.

CC lidera y el PP escala posiciones

El comportamiento electoral estimado dibuja un nuevo mapa de mayorías en el pleno capitalino respecto a los comicios de mayo de 2023. El PSOE sufre una caída de 5 puntos porcentuales, pasando del 30,6% de los sufragios al 25,6%, lo que se traduce en una pérdida neta de 3.818 votantes y la reducción de su representación de 10 a 8 concejales. Este descenso se debe, en gran medida, a problemas en la retención de su electorado histórico: un 8,6% de sus antiguos votantes optaría ahora por la abstención y un 5,9% se fugaría directamente hacia el PP.

Por el contrario, Coalición Canaria logra rentabilizar su posición institucional y se convierte en la lista más votada con el 27,9% de las papeletas. Aunque cede un leve 1,48% en voto respecto a 2023, la fuerte resistencia de sus bases —con un 86,5% de fidelidad— le permite retener intactos sus 9 concejales y sobrepasar a los socialistas como primera fuerza de la ciudad. CC se erige además como la opción predilecta entre los ciudadanos mayores de 44 años.

El gran beneficiado del escenario actual es el Partido Popular (PP). Los populares experimentan un avance sustancial al escalar del 16,3% al 20,8% de los votos —+4,45 puntos—, incrementando su base en 4.442 apoyos netos. Este impulso les permite sumar 7 concejales —dos más que en el mandato anterior— y consolidarse sólidamente como la tercera fuerza local y pieza indispensable para la gobernabilidad del municipio. Cabe destacar que estos datos son obtenidos en una encuesta en la que el líder de los populares era Carlos Tarife; habrá que ver si Carmen Pérez, con un nivel de conocimiento muy pobre entre los ciudadanos, es capaz de conservar estas buenas cifras.

En la parte baja de la tabla apenas se registran variaciones. VOX se mantiene estable en la cuarta posición al subir ligeramente del 8,9% al 10,4% en estimación de voto, asegurando de nuevo sus 3 concejales. Por su parte, formaciones como Unidas Sí Podemos —4,8%—, Drago Verdes Canarias —3,5%— o Pacma —2,7%— no logran la tracción suficiente para alterar el reparto de escaños. La participación general estimada se sitúa en un 54,44%, mostrando una estabilidad casi absoluta con respecto al 54,35% registrado en el año 2023.

José Manuel Bermúdez, el político más conocido y mejor valorado

El apartado de valoración de líderes locales confirma el fuerte arraigo del actual alcalde. José Manuel Bermúdez (CC) exhibe un índice de notoriedad prácticamente absoluto del 96,4% entre los encuestados. Su gestión al frente de la corporación municipal es avalada con la puntuación más alta del estudio, obteniendo un 5,3 sobre 10, cifra que se eleva hasta el 5,9 en el segmento de la población mayor de 65 años y alcanza un notable 7,4 entre quienes recuerdan haber votado a su partido.

A corta distancia en valoración se sitúa el popular Carlos Tarife (PP), quien obtiene una nota media de 4,9 sobre 10 y un nivel de conocimiento del 75,1%. Tarife destaca con fuerza en las franjas de edad intermedias —5,1 en el tramo de 31 a 44 años— y consigue un destacado 6,8 entre los electores tradicionales de las filas populares.

La líder de la oposición, Patricia Hernández (PSOE), cuenta con un sólido nivel de conocimiento del 79,3% entre los vecinos, pero sufre el desgaste derivado de la tendencia a la baja de las siglas socialistas. Su puntuación media se queda en el 4,8 sobre 10, lastrada principalmente por la baja calificación obtenida entre el electorado de partidos competidores como el PP —3,0— o VOX —3,6—, a pesar del firme 6,7 que le otorgan los simpatizantes del bloque socialista.

La limpieza y la seguridad ciudadana lideran las quejas vecinales

El estudio sociológico también profundiza de manera directa en las demandas cotidianas de los santacruceros, arrojando luz sobre las principales deficiencias percibidas en los distintos distritos y barrios de la capital.

El grave problema de la limpieza: Con diferencia, la falta de limpieza urbana se consolida como la principal preocupación de los residentes con un 31,9%. Este descontento es especialmente flagrante y generalizado entre la población mayor de 65 años, donde el porcentaje se dispara drásticamente hasta el 41,7%.

Seguridad ciudadana y falta de estacionamiento: La seguridad ciudadana ocupa el segundo puesto en la lista de carencias con un 22,3%, seguida muy de cerca por los problemas crónicos de aparcamiento, que afectan al 20,9% de la ciudadanía.

Acceso a la vivienda: El encarecimiento y la escasez de oferta residencial emerge como un vector de malestar crítico, señalada por el 16,0% del total de la muestra. Como era de prever, este problema golpea con una crudeza muy superior a los sectores más jóvenes de Santa Cruz de Tenerife: representa la máxima preocupación para el 22,2% de los ciudadanos censados que tienen entre 18 y 30 años.

A mucha mayor distancia en las respuestas espontáneas de los vecinos aparecen otras problemáticas vinculadas a la realidad laboral e infraestructuras locales, tales como el desempleo (8,1%), los desajustes en el urbanismo municipal (7,9%) y las habituales retenciones de tráfico (7,5%).