La Autoridad Portuaria de Las Palmas encubre el nombramiento irregular de su director

Puertos del Estado se muestra incapaz de obligar a la Autoridad Portuaria de Las Palmas a rendir cuentas sobre las graves irregularidades que rodean a su cúpula directiva.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha optado por el apagón informativo y la insubordinación frente a los organismos estatales. Según la documentación en exclusiva a la que ha tenido acceso nuestra redacción, la entidad se niega a dar explicaciones a Puertos del Estado sobre el presunto origen ilícito del nombramiento de su actual director, Francisco Trujillo. El escándalo se fundamenta en un vicio de origen intolerable en la administración pública, ya que Trujillo habría accedido a su condición de trabajador del organismo en el año 2008 sin cumplir con los requisitos legales exigidos para el puesto. Este antecedente viciado convierte su posterior ascenso a la dirección en un acto presuntamente ilegal.

Quien ha decidido no callar ante este atropello administrativo ha sido José Fernández, ingeniero de Caminos y veterano funcionario ya jubilado del propio organismo portuario, quien además llegó a ostentar el cargo de director general de Costas del Gobierno de España. Conociendo desde dentro las costuras y debilidades del ente, Fernández lleva meses exigiendo responsabilidades sin que ninguna administración mueva un solo dedo. Los datos recabados por nuestras fuentes confirman la cronología del despropósito, empezando el pasado 29 de marzo cuando Fernández presentó un escrito formal exigiendo la revisión de oficio de este nombramiento. La única admisión lograda hasta la fecha por parte de la Autoridad Portuaria es una confesión de incompetencia, al reconocer que no existe un expediente que avale la contratación original de Francisco Trujillo como trabajador público, un trámite que resulta indispensable.

Ante el silencio sepulcral, el pasado 2 de julio Fernández elevó un nuevo y contundente requerimiento a Puertos del Estado, titulado 'Falta de respuesta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas a la solicitud de revisión de oficio comunicada a Puertos del Estado'. En este último documento, el ex alto cargo denuncia que, transcurridos más de tres meses, la Autoridad Portuaria sigue sin emitir respuesta ni notificar resolución alguna sobre el procedimiento.

La gravedad de este caso no es un hecho aislado, sino que evidencia un modus operandi sistémico en el entramado portuario. Este medio ya ha seguido de cerca los continuos incendios legales y contables que asolan a la entidad. El caso de Trujillo es un calco del escándalo destapado en el seno de la Fundación Puertos de Las Palmas. Una auditoría promovida, irónicamente, por el propio Puertos del Estado ya detectó ilegalidades flagrantes en materia de gastos y contrataciones. Específicamente se demostró que la contratación de su gerente, Betsabé Morales, se realizó pisoteando los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Las mismas irregularidades que hoy acorralan al director de la Autoridad Portuaria.

Frente a esta parálisis institucional, el requerimiento final de Fernández exige a Puertos del Estado que abandone su papel de espectador pasivo, obligue a la Autoridad Portuaria a actuar de oficio y resuelva este escándalo con la urgencia que la legalidad exige. La pregunta que queda en el aire es hasta cuándo va a tolerar el Estado este cortijo administrativo en Canarias.