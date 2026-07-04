La Fiscalía pide cuatro años de cárcel por realizar tocamientos a una menor en Tenerife

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife solicita una pena que asciende a los cuatro años de cárcel para un individuo acusado de haber realizado tocamientos de índole sexual a una menor de edad en la vía pública. El suceso se produjo, según recoge el escrito de acusación, en el momento en el que la joven regresaba a su domicilio tras haber finalizado su jornada de clases en el instituto, viéndose sorprendida por el presunto agresor en plena calle.

Los detalles del documento fiscal, a los que ha tenido acceso la agencia Europa Press, revelan una conducta reiterada de acoso previo. El Ministerio Público sostiene que el hombre llevaba ya varios días merodeando y esperando a la víctima en las inmediaciones del centro educativo. Finalmente, decidió actuar un día concreto en el que, movido por la intención de "satisfacer sus más bajos instintos sexuales", abordó a la menor, la sujetó por la cintura y procedió a realizar los tocamientos, acción que únicamente detuvo ante la irrupción de una tercera persona alertada por la propia víctima.

La denuncia de los hechos no se hizo esperar y fue interpuesta inicialmente en las dependencias de la policía por el abuelo de la estudiante. Posteriormente, este relato de los hechos fue ratificado en sede judicial por la madre. Ante la gravedad del relato y para garantizar la seguridad de la joven, el juzgado de guardia dictó de inmediato una medida cautelar urgente. Esta disposición legal impone al acusado la estricta prohibición de acudir al instituto, así como una prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 200 metros y la limitación absoluta de entablar cualquier tipo de comunicación con ella.

Para la acusación pública, la conducta descrita encaja plenamente en un delito de agresión sexual a menor de 16 años. Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía exige que el procesado asuma el pago de una indemnización de 1.000 euros en concepto de daños morales sufridos por la estudiante. A esta cuantía habrá que sumar el importe correspondiente a los tratamientos médicos o psicológicos que resulten necesarios y queden debidamente acreditados para procurar el restablecimiento del bienestar emocional de la víctima.

El juicio para dirimir las responsabilidades penales de este suceso está programado para el próximo lunes a las 09:30 horas, y tendrá lugar en la sede de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Este tipo de procedimientos subraya la importancia que el ordenamiento jurídico otorga a la protección de los menores, persiguiendo y castigando con especial severidad aquellas conductas que atentan contra la indemnidad sexual de los más vulnerables, especialmente en los itinerarios hacia los centros escolares.

La rápida intervención de la familia al acudir de manera inmediata a las autoridades ha sido fundamental para frenar el acoso y activar los protocolos de protección. La judicialización del caso demuestra la eficacia institucional frente a este tipo de agresiones callejeras, asegurando que los presuntos responsables se enfrenten a sus actos ante la Justicia y garantizando que las víctimas reciban tanto el amparo legal como el apoyo psicológico necesario para superar el trance vivido.