Las Palmas de Gran Canaria activa la alerta por riesgo de incendios forestales desde este domingo

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activará este domingo, 5 de julio, la alerta por riesgo de incendios forestales en las zonas del municipio situadas por encima de los 400 metros de altitud, tras la declaración realizada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de canarias ante el episodio de altas temperaturas previsto para los próximos días.

La medida entrará en vigor a las 08:00 horas y se produce ante la previsión de una ola de calor que comenzará afectando a las islas orientales y se extenderá progresivamente al resto del archipiélago durante la próxima semana, elevando de forma considerable el riesgo de incendios en las medianías y zonas forestales.

Las previsiones apuntan a temperaturas máximas de entre 34 y 36 grados en Gran Canaria, aunque en áreas del interior, las medianías orientadas al sur y al oeste y la cuenca de Tejeda podrían alcanzarse de forma puntual los 38 grados durante la jornada del lunes.

Además del calor, la inversión térmica se situará entre los 400 y los 500 metros de altitud, favoreciendo una masa de aire cálido y seco que hará descender la humedad relativa por debajo del 30 %, uno de los factores que más incrementa el peligro de incendios forestales.

Ante esta situación, el Consistorio mantendrá activado el Plan de Emergencias Municipal (Pemulpa) para coordinar la respuesta ante cualquier incidencia y constituirá el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), desde donde se realizará el seguimiento permanente de la evolución del episodio en coordinación con el Cecoes 112 y el Centro de Coordinación de Emergencias por Incendios Forestales (Cecopin).

Aunque no se prevé un episodio generalizado de viento fuerte, los servicios de emergencia seguirán vigilando la evolución del alisio, que soplará con intensidad moderada y con intervalos localmente fuertes en algunas zonas expuestas, ya que podría favorecer la propagación de un eventual incendio. También se espera una ligera presencia de calima en las islas orientales.

Los modelos meteorológicos sitúan el periodo de mayor riesgo entre el lunes y el miércoles, por lo que la Dirección General de Emergencias mantiene un seguimiento continuo de la situación y podrá ampliar o modificar el ámbito de la alerta en función de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Llamamiento a la prudencia

El Ayuntamiento pide a la ciudadanías extremar las precauciones durante estos días y recuerda que está prohibido encender fuego en el campo fuera de las zonas autorizadas. También insiste en no arrojar colillas, cerillas, botellas de cristal u otros residuos que puedan originar un incendio.

En caso de detectar humo o un conato de incendio, la recomendación es avisar de inmediato al 112 y seguir siempre las indicaciones de los servicios de emergencia. Asimismo, se aconseja no atravesar carreteras o caminos afectados por el fuego o por columnas de humo y evitar zonas de difícil evacuación si el incendio avanza.