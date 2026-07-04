Los aeropuertos de Canarias prevén casi 4.000 vuelos en la primera operación salida del verano

El primer fin de semana de julio marca tradicionalmente el inicio de las vacaciones para millones de ciudadanos, lo que se traduce en un notable incremento del tráfico aéreo. En este contexto, la red de Aena en el archipiélago canario se prepara para afrontar una intensa actividad durante estos días, correspondientes a la primera fase de salidas estivales. Las estimaciones apuntan a un total de 3.925 trayectos desde el viernes hasta el domingo, lo que representa un incremento de 106 operaciones en comparación con las cifras registradas durante el mismo periodo del año anterior.

Si desglosamos los datos aportados por el gestor aeroportuario a la agencia Europa Press, el domingo se consolidará como la jornada con mayor afluencia en las islas, alcanzando las 1.325 operaciones. El sábado mantendrá un nivel de actividad muy similar, con 1.323 despegues y aterrizajes previstos, mientras que el viernes arranca el éxodo vacacional con 1.277 movimientos. Estas cifras reflejan la robustez del sector turístico canario, un destino clave tanto para el turismo nacional como para el internacional durante la temporada estival.

A nivel nacional, el panorama es igualmente dinámico. Las previsiones para el conjunto de España señalan que se operarán un total de 22.290 vuelos durante este primer gran fin de semana de julio. Al igual que en Canarias, el domingo será el día que soporte la mayor carga de trabajo en las pistas españolas, con 7.474 trayectos programados, superando por un estrecho margen al sábado y al viernes.

En la clasificación por infraestructuras, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabeza un año más el volumen de operaciones a nivel nacional. Las instalaciones de la capital tienen programados 3.726 movimientos en total a lo largo de este fin de semana, registrando su pico de máxima actividad durante la jornada del viernes, con 1.260 vuelos comerciales.

El aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ocupa la segunda posición en esta tabla de tráfico aéreo, con una previsión de 3.355 conexiones y un máximo que también se concentrará en el viernes. La tercera plaza es para el aeropuerto de Palma de Mallorca, una infraestructura fundamental para el turismo balear, que gestionará 3.070 vuelos.

Para completar el mapa de los principales focos de emisión y recepción de turistas, destacan también las instalaciones de Málaga-Costa del Sol y Alicante, con 1.854 y 1.365 conexiones previstas, respectivamente. Cabe recordar, tal y como indica el gestor aeroportuario, que toda esta programación está sujeta a posibles variaciones derivadas de la operativa de las aerolíneas, las condiciones meteorológicas u otras contingencias propias de la temporada de alta demanda.