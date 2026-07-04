Murgas y comparsas ya pueden inscribirse para el Carnaval de Santa Cruz 2027

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 ha dado uno de sus primeros pasos con la apertura del plazo de inscripción para los grupos que participarán en la próxima edición de la fiesta. Desde este viernes y hasta el próximo 20 de julio, los colectivos podrán formalizar su solicitud a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

En esta primera convocatoria podrán inscribirse las murgas adultas e infantiles, comparsas, comparsas infantiles, rondallas, agrupaciones coreográficas, agrupaciones lírico-musicales, agrupaciones musicales y agrupaciones de mayores. El Consistorio ha señalado que el resto de modalidades abrirá su proceso de inscripción en fechas posteriores.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó la importancia de los colectivos carnavaleros y animó a todos ellos a participar en la próxima edición. "El Carnaval no sería nada sin nuestros grupos, que forman el tejido asociativo más grande de la ciudad", afirmó, al tiempo que puso en valor el trabajo y la creatividad que desarrollan durante todo el año.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, aseguró que la apertura de este plazo marca el inicio de la organización del Carnaval 2027 y agradeció el compromiso de los grupos, "que trabajan durante todo el año para engrandecer nuestra fiesta más internacional".

La inscripción deberá realizarse de forma telemática mediante el formulario habilitado en la sede electrónica del Ayuntamiento. Las bases de la convocatoria apenas presentan cambios respecto a la edición anterior y también pueden consultarse en el tablón de edictos municipal y en la web oficial del Carnaval.

Con este procedimiento arranca oficialmente la preparación del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional y considerado uno de los principales acontecimientos festivos y culturales de Canarias.