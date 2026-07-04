Registran un enjambre de 500 pequeños seísmos bajo Tenerife sin riesgo para la población

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de la detección de un nuevo episodio de actividad sismo-volcánica en la isla de Tenerife. Entre las 18:00 horas del viernes y las 04:00 horas del sábado, los sistemas de monitorización han registrado cerca de medio millar de movimientos telúricos de escasa magnitud. Debido a su levedad, ninguno de estos temblores ha llegado a ser percibido por los habitantes de la zona, lo que descarta cualquier motivo de alarma.

Según han detallado desde el organismo estatal, este fenómeno no es anómalo en el archipiélago y presenta un patrón de comportamiento repetitivo que resulta muy similar al que ya se observó durante el pasado mes de febrero. La mayor parte de estos eventos sísmicos se han localizado geográficamente en el área situada al oeste de Las Cañadas del Teide, una región habituada a este tipo de dinámicas geológicas.

De los 500 temblores contabilizados a lo largo de esas diez horas de actividad continuada, los expertos únicamente han logrado localizar el origen exacto de tres de ellos. Esta dificultad técnica responde a la extrema debilidad de las señales registradas por las estaciones. Ante la baja amplitud, la localización ha tenido que realizarse de manera conjunta, lo que ha permitido situar el foco principal a una profundidad aproximada de diez kilómetros bajo el nivel del mar.

Desde el IGN han querido advertir, no obstante, que tanto el número total de los eventos detectados como los cálculos relativos a sus magnitudes y profundidades son todavía datos de carácter provisional. Estas cifras podrían experimentar variaciones en los próximos días una vez que los técnicos lleven a cabo un análisis más exhaustivo y detallado de todas las métricas recogidas.

En lo que respecta a la naturaleza del fenómeno, los especialistas señalan que se trata de un enjambre compuesto por eventos de características muy similares entre sí. Es una actividad que se ha repetido en varias ocasiones en Tenerife desde el año 2016. Sin embargo, en esta última ocasión, los temblores han liberado una energía notablemente inferior a la de series sísmicas anteriores.

La principal hipótesis de trabajo del IGN sugiere que esta actividad es plenamente compatible con la circulación e interacción de fluidos magmáticos con el medio rocoso en las profundidades de la corteza. En este sentido, la institución científica ha matizado que este tipo de sismicidad, por sí sola, no implica necesariamente una evolución hacia escenarios de mayor peligro volcánico.

A pesar de la falta de riesgo inmediato, la persistencia de estos movimientos en un área concreta confirma la existencia de un proceso geológico activo. Por ello, y en estricto cumplimiento de los protocolos de vigilancia volcánica, el IGN ha remitido el preceptivo aviso informativo tanto al Servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias como al Sistema Nacional de Protección Civil.

Finalmente, el organismo ha recordado que la isla cuenta con una infraestructura de prevención de primer nivel. En la actualidad, se mantiene desplegada una red compuesta por más de un centenar de estaciones, además de equipos y puntos de muestreo continuo. Todo este dispositivo tecnológico permite monitorizar en tiempo real la evolución de la sismicidad y posibles deformaciones del terreno, garantizando así la detección temprana de cualquier cambio.