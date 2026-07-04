Santa Cruz refuerza las guaguas nocturnas a Igueste de San Andrés durante las fiestas patronales

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reforzará el servicio nocturno de guaguas hacia Igueste de San Andrés con motivo de la celebración de sus fiestas patronales. La medida estará vigente este sábado, 4 de julio, y volverá a aplicarse el próximo 11 de julio con el objetivo de ofrecer una alternativa de transporte segura y cómoda a las personas que acudan a las verbenas y demás actos programados.

A través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal y en coordinación con Titsa, el Consistorio incorporará servicios extraordinarios en la línea 945 (Intercambiador–Igueste de San Andrés), manteniendo el recorrido habitual.

El dispositivo contempla una salida especial desde el Intercambiador de Santa Cruz a las 22:30 horas con destino a Igueste de San Andrés y un viaje de regreso a las 04:30 horas desde este núcleo costero hasta la capital tinerfeña.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que esta iniciativa responde al compromiso municipal de seguir mejorando el transporte público. "Seguimos introduciendo mejoras en el transporte público que benefician a todos los vecinos y vecinas del municipio, en este caso facilitando la movilidad hacia Igueste de San Andrés mediante un refuerzo del servicio de guaguas", afirmó.

Por su parte, la concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, subrayó que este tipo de refuerzos se seguirán implantando en diferentes momentos del año para incentivar el uso del transporte colectivo, especialmente durante la celebración de eventos con una importante afluencia de público.

El servicio especial se prestará con dos microbuses de 7,8 metros de longitud y capacidad para 26 pasajeros cada uno, una elección que permitirá garantizar la maniobrabilidad en la vía de acceso a Igueste de San Andrés y atender la demanda prevista durante las noches festivas.

Con este refuerzo, el Ayuntamiento pretende facilitar los desplazamientos de vecinos y visitantes, mejorar la seguridad vial y promover una movilidad más sostenible durante una de las celebraciones más destacadas del litoral de Anaga.