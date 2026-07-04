Juan Luis Guerra pone a bailar al Granca Live Fest antes de otra noche de récord

El Granca Live Fest volvió a llenar este viernes el Estadio de Gran Canaria en una noche marcada por el ritmo, la emoción y la música latina. Miles de asistentes disfrutaron de una de las jornadas más esperadas de esta quinta edición del festival, que tuvo en Juan Luis Guerra al gran protagonista de la velada.

El artista dominicano, acompañado de su inseparable banda 4.40, conquistó al público con un repertorio repleto de éxitos que han marcado varias generaciones. Temas como La Bilirrubina, Ojalá que llueva café, Burbujas de amor o Visa para un sueño hicieron cantar y bailar a un recinto completamente entregado, en un concierto que confirmó, una vez más, la enorme conexión del músico con el público canario.

Pero Juan Luis Guerra no fue el único nombre destacado de la noche. El cartel del viernes también reunió a Lola Índigo, que desplegó su potente espectáculo de baile y producción; al venezolano Danny Ocean, uno de los referentes del pop urbano latino; al mexicano Carlos Rivera, que emocionó con sus baladas; y al artista grancanario La Pantera, encargado de poner el acento local en una jornada que volvió a registrar una gran afluencia de público.

Con un ambiente festivo dentro y fuera del recinto, el Granca Live Fest consolida su papel como uno de los grandes festivales musicales del verano en España, reuniendo en Gran Canaria a miles de espectadores llegados de distintos puntos del Archipiélago y del resto del país.

Aitana y Alejandro Sanz protagonizan una jornada con entradas agotadas

Tras el éxito de la jornada del viernes, el Granca Live Fest afronta este sábado otra de sus citas más esperadas con un cartel en el que destacan Aitana y Alejandro Sanz, acompañados por Dani Martín, Grupo Frontera y la banda grancanaria Agua del Chorro.

ALEJANDRO SANZ

La expectación por esta tercera jornada era máxima desde hace semanas. De hecho, la organización colgó el cartel de entradas agotadas días antes de la celebración del evento, confirmando el lleno absoluto para una de las noches más demandadas de esta edición del festival.

Las puertas del recinto abrirán a las 17:00 horas y la música comenzará a las 18:00 con la actuación de Agua del Chorro. A continuación subirán al escenario Grupo Frontera (19:00 horas), Dani Martín (20:45 horas) y Alejandro Sanz (22:25 horas), mientras que Aitana será la encargada de cerrar la jornada a partir de las 00:15 horas. Durante los cambios de escenario, los DJ Quique Serra, Pablo Batista y Dani Calero mantendrán el ambiente festivo en el recinto.

Con el lleno asegurado para este sábado y la mirada puesta en la jornada de clausura del domingo, el Granca Live Fest vuelve a consolidarse como uno de los grandes acontecimientos musicales del verano en Canarias, reuniendo a miles de asistentes y a algunas de las principales figuras de la música nacional e internacional.