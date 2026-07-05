"Canarias para los canarios", las estériles propuestas de Coalición Canarias sobre vivienda

El debate sobre el futuro inmobiliario de las islas organizado por El Burgado Digital dejó un poso amargo. Entre las sillas de los cinco partidos invitados (PSOE, PP, Vox y el P-LIB), la voz de Coalición Canaria, con su portavoz la secretaria general de Jóvenes Nacionalistas de Santa Cruz, Patricia Rodríguez, desplegó una serie de medidas que bien podría haber firmado la izquierda, alejándose de la realidad de la calle para abrazar el eslogan fácil.

Bajo la proclama "Canarias para los canarios", Rodríguez optó por el camino rápido, el camino fácil: culpar al que viene de fuera, los extranjeros como chivo expiatorio de un problema de oferta de vivienda. Señaló a los fondos de inversión, tildándolos de "fondos buitre" y al comprador extranjero de villas de lujo como los grandes culpables de que una familia de La Laguna o Las Palmas no pueda pagar su alquiler.

El espejismo del enemigo exterior

Cuando se culpa al capital foráneo, no solo se frena la venta de una casa de lujo en el sur de Tenerife o Gran Canaria, se corta el sustento del albañil local, del electricista y del fontanero. Se ahoga a toda una cadena de pequeñas empresas canarias que viven de la inversión que llega a nuestras costas.

Böhm-Bawerk demostró que para producir bienes complejos, como una vivienda, la sociedad no puede depender de la producción inmediata. Se necesitan bienes de capital previos, maquinaria, suelo preparado, empresas especializadas, profesionales formados, que solo se consolidan a través del ahorro y del tiempo.

En un mercado insular, el dinero que aportan los extranjeros funciona como una inyección masiva de ese ahorro necesario. Cuando un inversor financia una promoción de viviendas de alto nivel, no solo está comprando ladrillos, está financiando la creación y el mantenimiento de una infraestructura industrial en Canarias. Ese flujo constante de dinero permite que las constructoras locales compren maquinaria moderna, que las distribuidoras almacenen stock y que los profesionales (arquitectos, fontaneros, electricistas) mantengan sus estructuras operativas.

Por qué sin el exterior no se construye para el residente

Si se corta el grifo del capital foráneo bajo la consigna populista, el proceso productivo se vuelve más directo, rudimentario y costoso. Al desaparecer la escala y la liquidez que aporta el mercado internacional, se genera un colapso de la estructura de oferta. Las empresas auxiliares de la construcción como son los cristaleros, las empresas de trabajo temporal o los fontaneros pierden su principal fuente de ingresos. Al haber menos demanda, muchas pymes desaparecen y las que quedan ven incrementados sus costes fijos.

Se encarece también el tiempo: sin el dinero de los extranjeros, los promotores locales dependen exclusivamente de créditos bancarios, mucho más restrictivos y caros. Esto alarga los plazos de ejecución y encarece el producto final para una demanda que, a su vez, no puede permitirse esos precios.

Al destruirse el tejido industrial y encarecerse las etapas intermedias de producción, el coste de levantar cualquier vivienda en las islas se dispara. Paradójicamente, el intento de "proteger" al residente destruye la industria que debería construir sus casas, haciendo que la vivienda asequible sea económicamente inviable de producir.

Prohibir las grúas, castigar a los jóvenes

Pero la afirmación más desconcertante para cualquier ciudadano que lleve meses buscando piso estaba por llegar. Según la portavoz nacionalista, "Canarias no necesita que se siga construyendo más".

Negar la construcción de nuevas viviendas en unas islas donde la población sigue creciendo es, en la práctica, condenar a los jóvenes a no emanciparse. Si no hay casas nuevas, las pocas que existen en el mercado irremediablemente se encarecen. Para Patricia Rodríguez, la solución pasa por forzar que las casas vacías se alquilen.

El problema es que ignoran por qué esas casas están cerradas. No es por avaricia de sus dueños, es por miedo. Es la angustia de unos padres que heredaron la casa de los abuelos y prefieren pagar los gastos de tenerla vacía antes que enfrentarse al calvario de una okupación. Saben que, si el inquilino deja de pagar, la ley actual deja al propietario y a sus ahorros totalmente desamparados.

El pequeño ahorrador, en la diana

El debate terminó con el enemigo habitual, la vivienda vacacional. Rodríguez sugirió regularizarla o, directamente, "prohibirla" allí donde se considere un problema.

La fijación de Patricia Rodríguez con prohibir la vivienda vacacional choca de frente con la realidad de los datos, demostrando que señalar a este sector es una simple excusa para tapar el fracaso de la gestión política. Según el informe del Centro Ruth de investigaciones económicas, la correlación entre la expansión del alquiler turístico y el aumento de los precios inmobiliarios es prácticamente nula en la inmensa mayoría de los municipios canarios. El encarecimiento real de las casas no lo provocan los turistas, sino un déficit habitacional crónico causado por las propias administraciones, que han bloqueado la oferta al paralizar la construcción mediante trabas burocráticas y férreas políticas de contención urbanística. De hecho, en las grandes urbes como Las Palmas o Santa Cruz, la incidencia del alquiler vacacional apenas supone un 1,66% y un 1,10% del parque total, respectivamente.

Lejos de proteger a los ciudadanos, esta prohibición dinamitaría el motor del "capitalismo popular" en las islas, atacando directamente al bolsillo del pequeño ahorrador local. El 89% de las viviendas turísticas en Canarias pertenece a pequeños propietarios, familias de a pie que han encontrado en este modelo una vía para participar directamente de la riqueza que genera el turismo, compitiendo incluso con las grandes cadenas hoteleras. Si muchos de estos canarios han retirado sus casas del mercado de larga duración no ha sido solo por un afán económico, sino que huyen de una legislación que les ha arrebatado toda seguridad jurídica, dejándolos en la más absoluta indefensión y con serias dificultades para recuperar sus inmuebles frente a los impagos.

Prohibir el alquiler vacacional no creará por arte de magia casas asequibles, tan solo asfixiará la economía de miles de familias isleñas mientras los poderes públicos siguen sin asumir su responsabilidad a la hora de agilizar licencias, liberar suelo y proteger la propiedad privada.