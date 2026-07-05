El Dreamland Gran Canaria apuesta por Bruno Savignani para liderar el regreso a la Liga Endesa

El Dreamland Gran Canaria ya tiene entrenador para el proyecto con el que intentará regresar a la Liga Endesa. El club amarillo ha anunciado la contratación del brasileño Bruno Savignani, de 44 años, para dirigir al equipo en la temporada 2026-2027 en Primera FEB, una apuesta por un técnico que conoce la categoría y que viene de protagonizar uno de los ascensos más brillantes de los últimos años.

Savignani llega a la isla después de firmar una histórica campaña al frente del Silbö San Pablo Burgos, al que condujo al ascenso a la máxima categoría del baloncesto español con un balance de 32 victorias y apenas dos derrotas. Además, fue distinguido como mejor entrenador de Primera FEB tras conquistar también la Copa de España.

Nacido en Goiânia (Brasil), inició su carrera como entrenador en 2011 como asistente del UniCEUB Brasilia. En 2015 asumió el mando del equipo y, dos años más tarde, pasó a formar parte del cuerpo técnico de la selección brasileña junto al croata Aleksandar Petrovic, una etapa clave en su formación.

Su salto al baloncesto europeo llegó primero en Italia y posteriormente en Francia, antes de desembarcar en España para hacerse cargo del Real Betis Baloncesto. En el conjunto sevillano consiguió clasificar al equipo para el playoff de ascenso, un trabajo que le abrió las puertas del San Pablo Burgos.

Aunque su aventura en la Liga Endesa fue breve —dirigió los nueve primeros encuentros del conjunto burgalés antes de ser relevado—, el Gran Canaria considera que su experiencia y, sobre todo, su exitoso recorrido en Primera FEB lo convierten en el perfil idóneo para liderar un proyecto cuyo único objetivo pasa por recuperar cuanto antes la categoría perdida.

La llegada de Savignani supone uno de los primeros grandes movimientos de la nueva Dirección Deportiva encabezada por Francesc Solana, que ya había adelantado este viernes que existía un acuerdo con el técnico brasileño durante su presentación oficial. Ambos serán los encargados de reconstruir una plantilla profundamente renovada tras el descenso y devolver al club claretiano a la élite del baloncesto español.