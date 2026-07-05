El cerco judicial se estrecha sobre la gestión del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Un juzgado de Tenerife está instruyendo lo que amenaza con consolidarse como un escándalo mayúsculo de su etapa como presidente de Canarias: la instalación de una gran infraestructura de telecomunicaciones en terrenos de titularidad privada, ubicados en un espacio natural protegido, y regada con dinero público.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Güímar (Tenerife) ha imputado a los responsables de la empresa explotadora, denominada Difusión de Telecomunicaciones de Canarias S.L., y ha exigido al actual Gobierno canario que entregue toda la documentación referente a una licitación de seis millones de euros para la colocación de dicha antena. El contrato público exacto ascendió a un total de 6.519.048 euros. Este millonario desembolso fue aprobado en el año 2021, bajo el mandato del entonces presidente socialista Ángel Víctor Torres y su exconsejero de Seguridad, Julio Pérez.

Ocupación ilegal y desprecio a la propiedad privada

La gravedad del caso se fundamenta en la total irregularidad de la ubicación elegida. La superantena fue instalada en el espacio protegido de Anocheza, situado en el municipio tinerfeño de Güímar. Y lo que resulta aún más grave: se perpetró en la finca de un particular sin el consentimiento del titular del terreno. En total, se trata de una ocupación de 65.500 metros cuadrados de suelo protegido.

Ante este atropello inaudito, el dueño legítimo de la parcela interpuso una querella inicial en 2025. Esta primera denuncia fue presentada por los presuntos delitos de "estafa y falsificación documental" relativos a la implantación y explotación de la infraestructura contra la empresa Difusión de Telecomunicaciones de Canarias S.L. y sus administradores. Ese mismo año 2025 se llegó a tramitar una segunda denuncia.

Según apunta la abogada de la parte denunciante, Ana María Palazón, la metodología de este supuesto fraude se basa en la falta de "trazabilidad jurídica" de los documentos que se utilizaron para vincular la ocupación de la finca protegida con la instalación de la antena. Además, la letrada incide en el gran impacto social de este procedimiento, ya que afecta de lleno a la Red de Emergencias de Canarias.

Un negocio redondo a costa del contribuyente

La gestión del gobierno de Torres adjudicó la explotación a la UTE Técnicas Competitivas - Teltronic SAU, con el fin de que la antena diera servicio a la red pública de emergencias del Gobierno de Canarias, conocida como RESCAN. La paradoja y el despropósito de esta operación desembocaron en que el propio Ejecutivo autonómico "se convirtió en un usuario de sus propias telecomunicaciones en este mismo espacio protegido", tal y como se refleja en la denuncia.

Por estos hechos, la magistrada Laura Cedrés ha acordado citar como investigados al exadministrador único de la mercantil Difusión, Alfonso Paz Iglesias, y al exapoderado y único responsable de la empresa desde 2024, Juan Luis Lorenzo. También ha sido llamado a declarar en el procedimiento el representante legal de Técnicas Competitivas —la empresa adjudicataria de los más de 6 millones aprobados por Torres—, así como Rogelio Márquez en calidad de testigo.

El caso va mucho más allá del mero uso gubernamental, revelando un auténtico entramado de lucro privado. La Justicia investiga a los empresarios Alfonso Paz Iglesias y Juan Luis Lorenzo porque la infraestructura también es utilizada por diversas multinacionales de las comunicaciones. En la causa judicial consta que, además del Gobierno canario, figuran como usuarias empresas como Vodafone España SA, Vodafone One S.A., Orange Espagne SAU, Fibrespeed S.L., y Wifi Canarias de Telecomunicaciones y Fibra SL.

La empresa investigada (Difusión) podría haber estado contabilizando hasta ocho alquileres por la explotación de estas redes. De hecho, el administrador único de Wifi Canarias, Víctor Manuel de la Nuez Castro, ya ha confirmado la existencia de un contrato de alquiler con Difusión.

Medidas cautelares e intervención de ingresos

Frente a esta explotación continuada, la denuncia ha exigido mano dura: se ha solicitado una fianza de 2.500.000 euros para hacer frente a las responsabilidades económicas. Igualmente, se ha pedido como medida cautelar la intervención judicial directa de todos los ingresos económicos que viene recibiendo la empresa Difusión por el arrendamiento de estas instalaciones en la parcela privada de Anocheza.

Este escándalo de gestión no se limitó a la legislatura de Ángel Víctor Torres. El Juzgado de Güímar también se encuentra investigando la participación, los arrendamientos y los abonos efectuados sobre la explotación de la antena por parte del actual Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo. La Justicia tiene ahora la labor de diseccionar cada euro público invertido en esta infraestructura, arrojando luz sobre un contrato millonario que acorrala directamente al actual ministro de Política Territorial.