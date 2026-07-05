El monumento de Tenerife "nunca fue un homenaje a Franco"

La obsesión revisionista y la incansable maquinaria de borrado cultural que impulsa la ley de memoria histórica han fijado su enésima diana en Santa Cruz de Tenerife. Esta vez, el objetivo a batir por el celo iconoclasta es el imponente monumento escultórico situado en la Avenida de Anaga, obra del insigne Juan de Ávalos.

​Las autoridades, presas de esa urgencia por reescribir el pasado a golpe de decreto y piqueta, han incluido la obra en el catálogo de vestigios franquistas con la intención de que sea retirada de las calles de España. El argumento oficial, repetido como un mantra por quienes prefieren la propaganda a la historia, es que la escultura supone un enaltecimiento a la figura de Francisco Franco.

​Sin embargo, la ignorancia y el revanchismo acaban de toparse con un muro de realidad. Frente a las falsedades vertidas sobre el significado de la obra, la propia familia del artista ha decidido dar un paso al frente para frenar este atropello al patrimonio histórico y artístico.

​Juan Ávalos Carballo, hijo del escultor, estrecho colaborador en la concepción del conjunto arquitectónico y actual presidente de la Fundación Juan de Ávalos, ha remitido un contundente escrito a la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel. En este documento, no solo niega categóricamente las acusaciones sobre el supuesto homenaje al dictador, sino que deja en evidencia la absoluta falta de rigor de quienes exigen la destrucción de la obra.

​A continuación, reproducimos en su totalidad el rotundo escrito que desmonta la coartada para la demolición:

​Asociación para la Investigación y Protección

del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel

Muy señores nuestros:

​Madrid, 1 de julio de 2026

​Ante las falsas e inexactas informaciones sobre el simbolismo del Monumento Fuente proyectado y realizado por el escultor Juan de Ávalos en Tenerife, yo como hijo del escultor y colaborador en su día en el diseño de la arquitectura complementaria de pilastras y fuente y actualmente gestionando su legado artístico presidiendo la Fundación Juan de Ávalos,

​DECLARO

​Que en ningún momento el simbolismo del monumento fuera un homenaje al general don Francisco Franco Bahamonde.

Que la figura allí representada es un Ángel de la Paz presentando la cruz de Cristo como deseo y ofrenda.

Que el título de la obra en toda la documentación bibliográfica que posee esta fundación y archivos personales es de «MONUMENTO A LA PAZ».

Que es fácil comprobar en toda la obra escultórica de mi padre su distanciamiento de toda representación belicista y, sin embargo, su continua proclama a favor de la Paz y la Reconciliación entre españoles.

Existe un colaborador del estudio de mi padre, en esta obra, que puede certificar los datos que yo certifico.

​Lo que certifico y declaro a todos los efectos en Madrid a uno de julio de 2026.

​Juan Ávalos Carballo

​Presidente de la Fundación Juan de Ávalos

​Queda por ver si, ante esta declaración irrefutable respaldada por el archivo histórico de la Fundación, las administraciones recapacitan y detienen este despropósito, o si, por el contrario, la ceguera ideológica de la Memoria Histórica sigue dispuesta a arrasar con la cultura para imponer su relato único e implacable. La verdad ya está sobre la mesa; la pelota, ahora, está en el tejado de los censores.