El PSOE canario propone un gravamen del 200% por razón de origen

El debate sobre el problema de la vivienda organizado por El Burgado Digital ha dejado patentes las peligrosas carencias económicas de la izquierda en el archipiélago. El representante de Juventudes Socialistas, Juan Antonio Báez, no dudó en tirar del manual más rancio del populismo para señalar a un culpable, el "gran capital" que viene de fuera. Su solución, contra este enemigo —que son más molinos que gigantes— pasa por una reforma fiscal que imponga un gravamen del 100% o el 200% a los ciudadanos europeos que decidan comprar una propiedad en Canarias.

Un disparate fuera de la legalidad

Conviene, antes que nada, aterrizar esta idea en la realidad jurídica. Proponer un impuesto discriminatorio por razón de origen contra ciudadanos de la Unión Europea demuestra un desconocimiento alarmante de los tratados fundamentales que rigen el continente. La libre circulación de personas y capitales es el pilar del mercado común. Plantear un ataque xenófobo fiscal de semejante magnitud es hacer trampa, se lanza al electorado una promesa inviable que se enfrenta a los tribunales europeos y al sentido común.

El tiro de gracia al empleo local

Pero el verdadero peligro de este discurso no es su ignorancia legal, sino su efecto devastador sobre la economía real. Cuando desde la política se propone freír a impuestos al comprador alemán, italiano o sueco, se vende la ilusión de estar castigando a un oscuro y malvado especulador. Pero si a un inversor europeo le exiges pagar el doble por una casa en Canarias, simplemente cogerá sus ahorros y se irá al Algarve, a Grecia o a la Costa del Sol.

¿Quién paga realmente la factura de este desatino? El trabajador canario. Al ahuyentar de un plumazo esa inyección de liquidez, se corta el sustento de la limpiadora, del jardinero, de la pequeña constructora local y del agente inmobiliario. El capital foráneo financia directamente el empleo presente de miles de familias en las islas, e indirectamente, paga hospitales, colegios y carreteras. Destruir ese tejido productivo bajo la excusa de la soberanía habitacional es, sencillamente, repartir la miseria a partes iguales.

La coartada perfecta

Buscar al enemigo fuera es el recurso habitual de quien no sabe o no quiere gestionar dentro. Un ciudadano europeo que compra un chalet en Meloneras o en Playa Blanca no es el culpable de que una pareja joven de Telde no pueda emanciparse. La responsabilidad exclusiva recae sobre una administración pública que lleva décadas paralizando la liberación de suelo, asfixiando a los promotores con años de trámites burocráticos y apoyando leyes nacionales que desprotegen al propietario frente a la morosidad y la ocupación.

Las declaraciones de Juventudes Socialistas resumen a la perfección el callejón sin salida de su ideología. En lugar de facilitar que se construyan viviendas asequibles para aumentar la oferta y bajar los precios, su única hoja de ruta pasa por confiscar, prohibir y expulsar la inversión. Una receta estéril que hunde la economía de Canarias para tapar la incompetencia de sus dirigentes.