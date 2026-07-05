La apoteosis del Granca Live Fest: Alejandro Sanz, Dani Martín y la sorpresa histórica de Quevedo junto a Aitana

Tras el éxito cosechado la noche del viernes con Juan Luis Guerra, el Granca Live Fest vivió ayer una velada que quedará para el recuerdo. El recinto de Siete Palmas colgó el cartel de sold out para acoger un espectáculo de primer nivel donde el pop español y los ritmos internacionales reinaron de principio a fin.

Las puertas se abrieron a las 17:00 horas, recibiendo a un público ansioso que comenzó a entrar en calor a las 18:00 horas con la actuación inaugural del grupo tinerfeño Agua del Chorro. Apenas una hora después, a las 19:00, el Grupo Frontera demostró por qué es una de las formaciones mexicanas con mayor proyección internacional en los últimos años. Su contagiosa mezcla de música regional mexicana y sonidos actuales logró hacer vibrar a un estadio abarrotado en las primeras horas de la tarde.

Con la caída de la noche, el festival subió de revoluciones. A las 20:45 horas, Dani Martín protagonizó un emotivo reencuentro con el público canario. El madrileño hizo cantar a todo pulmón al aforo completo con un repertorio cargado de himnos que han marcado su trayectoria, repasando tanto su inolvidable etapa en El Canto del Loco como sus grandes éxitos en solitario.

La expectación era máxima cuando, a las 22:25 horas, saltó al escenario Alejandro Sanz. El artista brindó un espectáculo en el que combinó sus últimos lanzamientos con esas canciones atemporales que lo han convertido en historia viva de nuestra música. Fue precisamente a partir de este punto cuando la noche se llenó de momentos inéditos e irrepetibles, marcados por las colaboraciones: Sanz regaló a los presentes actuaciones conjuntas y únicas en directo tanto junto a Dani Martín como con Grupo Frontera.

Durante las pausas y cambios de montaje, el ambiente festivo se mantuvo intacto gracias al talento de Quique Serra, Pablo Batista y Dani Calero, quienes se encargaron de sostener la energía del público entre concierto y concierto.

Aitana y el estallido del Baifo

A las 00:15 horas llegó el turno de Aitana, la encargada de cerrar la jornada. La cantante, consolidada como una de las artistas más populares del país, deslumbró con la puesta en escena de su gira más reciente. Sin embargo, lo que parecía ser el cierre habitual se transformó en la sorpresa más especial e histórica del festival.

En mitad de su actuación, Aitana dio paso a un invitado que hizo temblar los cimientos del estadio: Quevedo. La irrupción de "El Baifo" sobre el escenario del Granca desató la locura absoluta en un recinto en el que no cabía un alfiler. Una vez más, Quevedo fue profeta en su tierra, elevando la energía a niveles estratosféricos y regalando a los asistentes el indiscutible momento álgido de la noche.

Con esta tercera jornada, el sold out absoluto y más de 110.000 entradas vendidas a lo largo de esta edición, el Granca Live Fest se consagra definitivamente como el referente de eventos de este tipo en el archipiélago, reuniendo a artistas nacionales e internacionales de primer nivel.

Hoy domingo, el festival encara su recta final y cerrará su quinta edición con una jornada especial encabezada por Maroon 5, encargados de poner el broche de oro a una edición más de éxito incuestionable del Granca Live Fest.