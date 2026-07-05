NNGG del PP de Tenerife exige atajar la falta de vivienda y la precariedad para frenar el éxodo juvenil en Canarias

La parálisis en el acceso a la vivienda y las persistentes dificultades del mercado laboral están empujando a la juventud canaria hacia una situación límite. En el marco del foro sectorial «Sin filtros», celebrado en Tenerife con destacados cargos del Partido Popular regional, la organización juvenil ha alzado la voz contra la inercia política y el conformismo. Las conclusiones del encuentro reflejan un profundo malestar generacional ante un escenario económico que bloquea la emancipación en las islas. La consigna ha sido clara: el tejido institucional debe reaccionar de inmediato con reformas estructurales para evitar que las islas sigan perdiendo su capital humano más joven.

El muro de la vivienda

La presidenta de Nuevas Generaciones en Tenerife, Gara García, ha verbalizado el descontento de los sectores más jóvenes del archipiélago, señalando directamente a la falta de vivienda asequible y a las trabas burocráticas al emprendimiento como los grandes frenos actuales. García ha advertido que el marco socioeconómico actual penaliza a quienes intentan poner en marcha proyectos de vida autónomos en su tierra natal. Lejos de los balances triunfalistas, la cúpula juvenil ha insistido en que la realidad diaria se está complicando de forma acelerada, lo que obliga a las administraciones a pasar de las promesas abstractas a la ejecución de medidas de choque sobre el terreno.

Ofensiva a las políticas estatales

El debate ha servido también para articular una dura crítica hacia la gestión del Gobierno central, denunciando que las sucesivas agendas estatales en materia de empleo y fiscalidad han fracasado a la hora de revertir el paro crónico en la comunidad autónoma. Al encuentro han acudido líderes clave del Partido Popular en las islas, con el objetivo de integrar estas demandas en la agenda de las administraciones canarias. La organización se ha comprometido a presionar desde sus respectivas áreas para que la formación y la simplificación administrativa se conviertan en los ejes que corrijan el actual déficit de oportunidades.