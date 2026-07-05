Paniagua, Lima y Qadri dinamitan la gestión de Sánchez y exigen salud mental y rigor fiscal frente al postureo

El foro «Sin filtros» celebrado en Tenerife sirvió de escenario para lanzar una de las propuestas más audaces en materia de juventud del Partido Popular. La diputada regional Rebeca Paniagua fue contundente con el Bono Cultural de 400 euros impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, calificándolo de medida "indiscriminada" destinada a "comprar el voto" de los jóvenes de 18 años sin atender a sus rentas o necesidades reales. Frente a este modelo, Paniagua anunció que los jóvenes populares canarios propusieron que esos fondos públicos se reconviertan y se destinen de forma directa a financiar la salud mental. Para ello, adelantó que el área de Sanidad del Gobierno de Canarias ya perfila un convenio estratégico con los colegios de psicólogos para financiar hasta ocho sesiones de terapia por paciente juvenil para atajar cuadros de ansiedad, depresión y acoso escolar.

El "desprecio" legislativo en Madrid

Por su parte, la diputada en el Congreso Laura Lima desgranó el complejo escenario que afrontan los representantes canarios en Madrid debido a la gobernanza a golpe de real decreto del Ejecutivo central. Lima denunció un "desprecio" continuo hacia las islas y criticó la inacción del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a quien acusó de estar "ausente" ante los agravios fiscales al archipiélago. Como ejemplos, la parlamentaria recordó que el PP tuvo que batallar para que no se excluyera a los afectados por el volcán de La Palma del «Decreto Ómnibus» y desveló que Madrid aún mantiene bloqueados 15 millones de euros del decreto anticrisis al haber legislado pensando exclusivamente en el IVA e ignorando la singularidad del IGIC canario.

Política de soluciones, no de medallas

El cierre del encuentro político corrió a cargo de Jacob Qadri, quien reivindicó la necesidad de recuperar una política basada en la cercaníía y la gestión real, alejada de la espectacularización y el postureo institucional de la era digital. Qadri fue tajante al asegurar ante el público asistente que la verdadera vocación de servicio público "no consiste en ponerse una medalla o ir a una procesión", sino en el trabajo diario, discreto y técnico para buscar alternativas que resuelvan la asfixia económica que sufren las nuevas generaciones en las islas. El dirigente ratificó el compromiso del Partido Popular para seguir ejerciendo de dique de contención en las instituciones frente al modelo socioeconómico estatal, al que acusó de vivir completamente desconectado de las urgencias del día a día de la ciudadanía canaria.