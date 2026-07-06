Ana Padrón sucede a su madre al frente del Instituto Canario de Igualdad

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el nombramiento de Ana Padrón como nueva directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI). La nueva responsable asume las riendas de este organismo público autonómico en un relevo marcado por las circunstancias, ya que sucede en el puesto a su propia madre, Ana Isabel Brito, quien falleció recientemente de forma inesperada.

El Ejecutivo regional ha argumentado esta decisión basándose en el currículum de la elegida. Según ha detallado en la rueda de prensa posterior a la reunión el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, se ha valorado de forma muy especial "una trayectoria profesional que combina experiencia en la gestión de programas públicos". Asimismo, Cabello ha querido recalcar que Padrón cuenta con un bagaje importante "en el ámbito educativo y en el trabajo en entornos internacionales", lo que sumado a su "formación especializada" demuestra, a juicio del Ejecutivo, "un compromiso público claro con las políticas de igualdad y cohesión social".

En cuanto a su formación académica, la nueva directora es graduada como maestra de Educación Infantil por la Universidad de La Laguna y cuenta con un Máster Universitario en Intervención Psicopedagógica cursado en la Universitat Oberta de Catalunya. Durante el último año, Padrón ha estado vinculada laboralmente a Gestur Canarias, empresa pública donde se ha encargado de la coordinación del proyecto de la Renta Canaria de Ciudadanía impulsado por el Gobierno de Canarias. Además, ha participado activamente en la gestión administrativa de programas autonómicos como el MOVES 2025 y el MOVES III.

Desde el Ejecutivo autonómico subrayan que este paso por la Administración pública le ha conferido un "conocimiento directo" sobre el funcionamiento interno de las instituciones y sobre la imprescindible coordinación que requieren los proyectos de interés social para llevarse a cabo con éxito.

Más allá de nuestras fronteras, Padrón ha ejercido como docente en Irlanda, donde trabajó como maestra tutora en diversos centros educativos atendiendo especialmente a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y asumiendo labores de dirección de aula. También cuenta con experiencia en Australia, país en el que desempeñó tareas centradas en la gestión operativa y la coordinación administrativa.

El currículum de la sustituta de Ana Brito se completa con formación complementaria enfocada en ámbitos como la intervención psicopedagógica, la prevención del acoso, la igualdad de oportunidades, la transformación digital, el liderazgo de equipos y la comunicación institucional. Todo ello respaldado por la acreditación de un nivel C1 de idioma inglés. Con esta designación, el Ejecutivo busca garantizar la continuidad del trabajo institucional del ICI tras la trágica pérdida de su predecesora.