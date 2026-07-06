Bienestar social impulsa el Plan Maresía ante el reto demográfico y exige recursos para la tercera edad

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha decidido declarar la guerra al sedentarismo y la fragilidad en la tercera edad como parte de su estrategia para afrontar el desafío demográfico en las islas. Para comprobar la marcha del nuevo programa de actividad física guiada Cuida a tus Mayores, la consejera Candelaria Delgado y la directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, visitaron el Centro de Día Isidro Rodríguez Castro en Tenerife. Delgado defendió que esta iniciativa nace como una respuesta directa y científica a problemáticas críticas de la población mayor, tales como la alarmante pérdida de masa muscular, la falta de fuerza, la disminución de la movilidad y el consecuente riesgo de sufrir caídas en el hogar.

Fisioterapia personalizada y base científica

El corazón del proyecto radica en un enfoque marcadamente terapéutico, funcional y lúdico, alejado de las tablas de ejercicios genéricas. Desarrollado de la mano de profesionales especializados, el programa combina dos días a la semana de sesiones grupales, desarrolladas en horario de mañana, entre las 9:00 y las 12:00 horas, que engloban ejercicios de fuerza, movilidad, coordinación y equilibrio con tratamientos de fisioterapia totalmente personalizados según la capacidad de cada participante. Previo al inicio de los talleres, se realizan valoraciones funcionales y test iniciales para determinar el nivel de partida de cada persona, ofreciendo herramientas reales que mejoran la salud cardiovascular, metabólica y ósea de colectivos de entre 15 y 20 mayores por centro de día.

Preservar la autonomía frente a la dependencia

Por su parte, la Dirección General de Mayores y Participación Activa puso el foco en el envejecimiento activo como la única vía real para blindar la independencia emocional, física y social de las personas mayores de las islas. Integrada dentro del marco estratégico del Plan Maresía, la iniciativa no solo dota de recursos materiales, actividades temáticas y formación en movimiento seguro al personal de los centros de día de Santa Cruz II e Isidro Rodríguez Castro, sino que aspira a consolidar hábitos saludables duraderos. El objetivo final es reducir drásticamente los índices de dependencia funcional en el archipiélago a través de la motivación, combatiendo el aislamiento y devolviendo la vitalidad diaria a la población mayor.