Canarias exige a Andalucía cumplir la ley de derivación de menores y denuncia los bloqueo a la crisis migratoria

El Gobierno de Canarias ha decidido elevar de manera contundente el tono institucional ante la pasividad de otras Comunidades Autónomas respecto a la crisis de los menores migrantes no acompañados. El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, ha lanzado un aviso directo y explícito a la Junta de Andalucía, recordando con firmeza que "hay una ley en vigor" que obliga de manera estricta a la distribución y traslado de estos jóvenes cuando un territorio se encuentra en un estado de "contingencia migratoria", tal y como ocurre de forma dramática en el archipiélago desde hace meses. Cabello fue tajante al señalar que todas las autonomías deben asumir su cuota de corresponsabilidad del Estado.

Prevalencia del marco normativo y trabas externas

Al ser preguntado explícitamente por los acuerdos políticos en Andalucía respecto a las derivaciones, Cabello insistió en que el marco normativo estatal sigue estando vigente por encima de cualquier coyuntura y que las leyes deben aplicarse de forma generalizada. Asimismo, el portavoz del Ejecutivo canario desveló que el proceso interterritorial no está resultando sencillo, señalando directamente que algunas Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE también han puesto sobre la mesa muchos impedimentos y trabas burocráticas a la hora de aceptar estas solicitudes de traslado.

Defensa de Domínguez y aval judicial

Por otra parte, Cabello defendió firmemente el papel del vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez (PP), asegurando que ha sido desde el primer minuto el "máximo defensor de la legalidad vigente" y de la reforma de la ley de extranjería, apoyando la distribución regulada de los menores ante la saturación que sufren las islas. Finalmente, el portavoz indicó que, aunque el Gobierno canario ha encontrado numerosos obstáculos a lo largo del tiempo, estos se han ido venciendo gracias a la mediación de los Tribunales de Justicia, que han terminado dando la razón a las tesis defendidas por el Ejecutivo autonómico.