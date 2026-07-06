De 1993 a 2025, la evolución del impuesto que consolidó una tarifa general del 7% frente al IVA

El IGIC es el tributo que sustituye al IVA en Canarias. Su implantación definitiva se materializó el 1 de enero de 1993 gracias a José Miguel González, consejero de Hacienda de la época, superando múltiples retrasos. La esencia de este modelo radica en que Bruselas permitió a las islas abandonar la coordinación fiscal del IVA europeo. Esta desvinculación exime al archipiélago de acatar la directiva comunitaria que impone un impuesto mínimo del 15% en los Estados miembros.

Al amparo de esta libertad fiscal, la Administración establece sus propios tipos impositivos, sensiblemente inferiores a los del resto del país. El tipo general se fija en un 7%, una cifra que contrasta con el 21% nacional. El marco normativo permite aplicar gravámenes especiales que van desde el 0% hasta el 20%. La relación de productos gravados a tipos mínimos es mucho más extensa que en la península, una decisión orientada a mitigar el encarecimiento de la vida que impone la insularidad.

El botín se queda en casa, pero levanta fronteras

El capital recaudado no cruza el Atlántico hacia Madrid. Los fondos permanecen en las islas para nutrir el entramado institucional, la Comunidad Autónoma retiene el 50,35%, y el saldo restante se transfiere a las corporaciones locales. Para los Cabildos, desprovistos de tributos propios, esta inyección económica resulta vital, ya que es su única fuente de gasto e inversión. Paradójicamente, aunque el impuesto es local, el Estado asume la factura con Europa pagando el porcentaje de IVA equivalente al volumen de negocio canario, evitando que Bruselas pierda ingresos.

Este oasis fiscal acarrea una grave contrapartida, el aislamiento contable. La disparidad normativa provoca que las empresas extranjeras y peninsulares enfrenten severos obstáculos administrativos al emitir facturas hacia las islas. Ante este peaje burocrático, numerosas compañías optan por vetar los envíos a Canarias. A esta barrera comercial se suma un problema de opacidad, evidenciado por la carencia de bases de datos claras sobre la gestión del tributo.

El refugio inmobiliario y el campo

El mercado del ladrillo esconde particularidades estratégicas. Las operaciones de venta de inmuebles cuentan con exenciones renunciables, otorgando al contribuyente el poder de decidir si liquida el IGIC. Renunciar a la exención y tributar por IGIC constituye una maniobra recurrente para evitar caer en las garras del Impuesto de Transmisiones Patrimitiales (ITP). El control sobre el ITP resulta férreo, sustentado en tablas de valores mínimos estrictas. Adicionalmente, liquidar por ITP concede a la Consejería un derecho de retracto, una prerrogativa que facilita a la Administración intervenir y apropiarse del inmueble. Optar por el IGIC protege al inversor de esta intromisión pública.

El sector agrícola también respira con alivio. El autoconsumo empresarial no está sujeto al impuesto; un productor puede consumir su propia cosecha sin pasar por caja, evitando la costosa obligación de autofacturación que impone el IVA.

Minoristas y promesas a futuro

El entramado comercial insular ampara la figura del comerciante minorista. Este perfil se aplica a quienes venden bienes sin transformación y destinan más del 70% de sus operaciones a consumidores finales. El sistema les libera de facturar el impuesto, aunque les arrebata el derecho a deducir el IGIC soportado en sus compras. Esta exención representa una rareza fiscal ausente en el resto de la Unión Europea.

Para los pequeños autónomos rige el régimen de franquicia, restringido a personas físicas con un volumen de facturación inferior a 30.000 euros. La Consejería de Economía ha anunciado una ampliación de este tope hasta los 50.000 euros. Sin embargo, la medida no figura en el BOE. La previsión oficial retrasa su entrada en vigor al 1 de enero de 2027. Mientras tanto, el ecosistema económico seguirá operando bajo el Texto Refundido 1/2025, navegando entre la ansiada libertad impositiva y los muros del papeleo institucional.