El Cabildo de Tenerife prohíbe hacer fuego y fumar en el monte por la alerta de incendios

El Cabildo de Tenerife ha decidido actualizar este lunes las medidas extraordinarias de grado 1 para la prevención de incendios forestales. Esta normativa amplía su zona de aplicación, abarcando a partir de ahora la totalidad del área considerada de riesgo en la isla. La decisión se mantendrá vigente mientras persista la situación de alerta decretada por el Gobierno de Canarias.

Esta medida responde de forma directa a la preocupante evolución de las condiciones meteorológicas en el archipiélago. Según ha detallado la corporación insular, el principal objetivo de esta ampliación es fortalecer la protección del patrimonio natural de la isla. De este modo, se pretende minimizar cualquier riesgo de que la actividad humana pueda desencadenar una tragedia ecológica durante este episodio de altas temperaturas y condiciones adversas.

En cuanto a las restricciones concretas que establece el nivel 1, queda terminantemente prohibido realizar fuego en espacios exteriores. Esta limitación afecta a hogueras, barbacoas, fogones y cocinas de gas. Asimismo, las autoridades han vetado el consumo de tabaco en áreas recreativas, zonas de acampada, pistas y senderos forestales. La prohibición se extiende a miradores, carreteras y otras infraestructuras de uso público situadas dentro del perímetro de peligro, así como al uso de maquinaria que genere chispas y a las exhibiciones pirotécnicas, salvo excepciones de urgente necesidad que cuenten con el aval del Servicio de Gestión Forestal.

Pese a la contundencia de las restricciones, la resolución dictada por la administración tinerfeña mantiene permitidas ciertas actividades de bajo riesgo. Entre ellas se incluye el libre tránsito por las carreteras insulares y las vías de competencia municipal, así como el acceso de los propietarios a sus respectivas fincas. También continuará habilitado el uso de pistas forestales para circular con bicicletas o caballos y la celebración de eventos deportivos que cuenten con autorización, siempre bajo estrictas medidas de seguridad.

Al margen de las prohibiciones, el Cabildo ha querido lanzar una serie de recomendaciones a la ciudadanía. La principal pasa por evitar el acceso a las zonas forestales mientras la alerta continúe activa. Además, se pide extremar las precauciones con el manejo de cualquier material eléctrico o grupo electrógeno. Las autoridades exigen a los organizadores de las actividades autorizadas que asuman todas las medidas preventivas posibles para reducir al mínimo cualquier contingencia.

Como principal novedad en este decreto, la resolución incluye una excepción para los trabajos de restauración del monte. En concreto, se permitirá el uso de maquinaria astilladora para la eliminación de restos forestales vinculados al operativo que trabaja en las zonas afectadas por el gran incendio del pasado verano de 2023. El Gobierno insular considera estas actuaciones como esenciales para la correcta recuperación del entorno natural.

Finalmente, la institución recuerda que todas estas disposiciones tienen un marcado carácter preventivo y dependerán de la evolución meteorológica. Por ello, se hace un llamamiento a la responsabilidad y a la máxima colaboración ciudadana. El objetivo conjunto es proteger los valiosos espacios naturales y evitar comportamientos imprudentes que puedan poner en peligro la riqueza medioambiental.