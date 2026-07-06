El desgobierno de Sánchez aboca a Canarias a elaborar sus presupuestos a ciegas

El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, anunció este lunes la orden para iniciar la elaboración de los presupuestos regionales bajo un escenario definido por la parálisis en Madrid. La falta de información desde el Gobierno central obliga a las islas a cuadrar números en un entorno de máxima incertidumbre.

A ciegas ante la incapacidad estatal

La incapacidad del Estado para sacar adelante unos Presupuestos Generales y definir las reglas del juego aboca a las administraciones autonómicas a navegar a la deriva. Sin unas entregas a cuenta claras y con la senda de déficit bloqueada, el Gobierno de Canarias se ve forzado a diseñar sus números a ciegas. Esta parálisis institucional impide conocer los ingresos reales de los que dispondrón las islas para el próximo ejercicio, transformando la elaboración del presupuesto regional en un arriesgado ejercicio financiero donde la necesidad de cuadrar el gasto público choca de frente con la inestabilidad de Madrid.

Mientras Moncloa no logra trasponer el nuevo marco fiscal europeo, a comunidades como Canarias se les aplica la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su versión más severa. Un corsé que contrasta con la inestabilidad política que emana del Ejecutivo central. Cabello ha reclamado flexibilización, pero asume que el diseño económico para 2027 deberá basarse en previsiones propias, con el objetivo de alcanzar el siempre necesario equilibrio presupuestario.

El 'modelo Junqueras' como agravio añadido

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha convocado a las comunidades autónomas el próximo 29 de julio a un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El objetivo de la cita no es despejar la incertidumbre presupuestaria de Canarias, sino debatir un nuevo modelo de financiación pactado a la medida del independentismo. Es el conocido como 'modelo Junqueras', un sistema diseñado para contentar a Esquerra Republicana que quiebra la solidaridad interterritorial y castiga la financiación del resto del país.

Canarias asiste a este movimiento atada de manos. Mientras se nos escatima la información básica para que las islas sostengan su sanidad, su educación o tracen políticas de vivienda, Moncloa acelera los trámites para consagrar los privilegios económicos de Cataluña. Gran parte de los territorios han declinado participar en la ronda de encuentros bilaterales propuestos por el ministro, entendiendo que el foro persigue legitimar un pacto político inasumible para las arcas autonómicas.

El salvavidas de los fondos europeos

Más allá del bloqueo estatal, el horizonte económico del archipiélago pasa por exprimir y rentabilizar los fondos europeos. El despliegue del marco financiero plurianual 2021-2027 es una prioridad para transformar el tejido productivo canario, generar empleo y ganar competitividad empresarial. Ante el fin general del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en 2026, el Gobierno autonómico ya prepara el terreno y fija criterios ante posibles prórrogas que salven la financiación de los proyectos en marcha.

Estas cuentas, las últimas de la actual legislatura, tienen un mandato claro: consolidar el crecimiento económico para sostener los servicios básicos. Para afianzar la sanidad, la educación o el complejo acceso a la vivienda, el Ejecutivo autonómico fía su estrategia a herramientas fundamentales para la prosperidad de las islas: la defensa a ultranza del Régimen Económico y Fiscal (REF) como palanca de inversión, y la aplicación de una política tributaria justa que no castigue al contribuyente. Un modelo de desarrollo que busca modernizar la administración y que ahora se enfrenta a la prueba de fuego del desgobierno nacional.